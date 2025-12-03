ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《逃離塔科夫》全球「首位通關」誕生　開發團隊祝賀曝運氣不好

記者黃冠瑋／綜合報導

由Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》，長達八年開發如今終於正式上線，然而首發沒多久就出現大量技術故障、伺服器中斷等。不過如今遊戲卻迎來好消息，全球首位通關玩家誕生，對此開發團隊道賀，但也強調四種結局他選到比較不好，因此也放話只要有人達成最佳結局，將獲得特別獎勵。

▼《逃離塔科夫》首位通關玩家誕生。（圖／翻攝自《逃離塔科夫》Steam）

▲▼《逃離塔科夫》首位通關玩家誕生。（圖／翻攝自《逃離塔科夫》Steam）

《逃離塔科夫》是一款主打PvP物資收集和撤離玩法的射擊遊戲，自從2017年展開封閉測試後，就捲起撤離射擊風潮，如今長達十年搶先體驗反覆更新，遊戲終於在2025年11月正式推出，根據官方方透露在正式版中將會有4種可達成的結局路線以及最後一張地圖「Terminal」加入，因此也成功引起全球玩家角逐首位通關遊戲挑戰。

如今遊戲距離推出半個月，一名Twitch實況主Tigz在近日成功完成終局任務，也成為了全球首位體驗到《逃離塔科夫》單機遊戲結局的玩家。對此，開發商Battlestate Games 負責人Nikita Buyanov也連忙向這位玩家道賀，「他做到了」，不過負責人也有提到其實他不算完全活下來，因為遊戲有四種結局，剛好Tigz通關路線選到了倒數第二差的結局，雖說不是最慘結局，但不能說太好，因此Nikita也再次喊話，如果有人能完成最佳結局，他將會親自送出特別獎勵。

或許有許多玩家不了解這項挑戰難度，但如果體驗過後就會發現玩家在進入終局地圖「Terminal」時，每次嘗試都需要消耗500萬盧布，且只能在遊戲特定日夜時段進入，並且場景會塞滿比掠奪者更可怕的「Black Division」、菁英武裝NPC，玩家需在地圖內即時蒐集裝備、生存物資，且任務流程看似簡單但時間上非常耗時，因此Tigz能達成條件並通關，已經是屬實不易。不過有了Nikita喊話，想必會有更多追隨《逃離塔科夫》玩家想要成為全球那位獨一無二的存在。

關鍵字：逃離塔科夫射擊遊戲

