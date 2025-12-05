《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲　玩家囤1748張遭網酸：牟取暴利

記者黃冠瑋／綜合報導

關於一件物品如果經過評鑑或許可以，讓它的價值再度翻倍，像是《寶可夢》集換式實體卡牌經過鑑定一張就可以賣到幾十萬都有可能。然而近期卻出現卡牌並未鑑定便數日暴漲情形，原因竟是一位自稱甲蟲王的玩家，大量收集平奇「化石盔」卡牌造成價格翻倍，讓不少網友忍不住開酸，「哄抬物價，牟取暴利」。

▼《寶可夢》卡牌「化石盔」遭大量囤貨飆漲。（圖／翻攝自X／@KabutoKing_）

事情其實是，一名自稱甲蟲王的玩家成功掀起寶可夢卡牌圈震浪，根據當時情形起初這名玩家唯一目標是想收集所有現存的初版「化石盔」卡牌，並且過程中非常順利，畢竟這張「化石盔」卡牌對於許多寶可夢愛好者而言，根本一文不值。然而正當這名玩家收集超過1,700張「化石盔」卡牌，事情竟發生意想不到變化，市場價格逐漸轉變，「化石盔」卡牌就如同現今記憶體漲幅般數次暴漲。

從原價只要2美元（約新台幣60美元）一張品相近乎全新的初版「化石盔」卡牌的價格歷史上首次突破10美元（約新台幣300元），隨後漲價幅度便持續升溫，一度飆超過數百美元，甚至出現有鑑定過「化石盔」卡牌開價到610美元（約新台幣18,300），讓許多原本就再關注寶可夢卡牌玩家似乎意識到有點不太對勁。

雖說卡牌價格上漲，對於原本就有的寶可夢卡牌玩家而言，或許不見得是一件壞事，但畢竟市面上初代「化石盔」卡牌大部分都被甲蟲王收購，因此有不少網友指責批評他是故意抬高卡牌價值，企圖最後全部賣掉牟取暴利。不過也有些網友則是替甲蟲王反駁，大部分初代「化石盔」卡牌都集中在甲蟲王手上，一旦為了賣掉牟取暴利，價格自然而然便會迅速下跌，因此根本無法大量獲利。