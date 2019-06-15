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《電馭叛客2077》戰鬥E3閉門展示　遠程、近戰打法大不同

《電馭叛客2077》戰鬥E3閉門展示　遠程、近戰打法大不同（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 《電馭叛客 2077》在 E3 展現場提供閉門試玩展示。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

過去以《巫師》系列聞名的波蘭遊戲開發商 CD Projekt Red，其新作《電馭叛客 2077》在 E3 展現場提供閉門試玩展示，向玩家展示了兩種角色「Netrunner」和「Strong Solo」在遊戲中的不同玩法。

《電馭叛客 2077》是以 TRPG《電馭叛客 2020》為題材的科幻題材開放世界角色扮演遊戲，遊戲設定在 2077 年，玩家將扮演特警小隊，來阻止因為過度改造而失去人性的「暴走改造人」。在遊戲的世界觀裡，玩家將要扮演傭兵 V，可以自由改裝角色肉體，且因應改造內容的不同而有著各式不同能力。

開發團隊在遊戲當中展示了兩種截然不同的角色玩法，Netrunner 可以藉由駭進系統的方式，將對方的自動武器作為己用，而 Strong Solo 則是具備強大的近戰能力，不僅可以直接破壞大門，更可以直接和對手展開近身戰，也能夠靠著力量將砲台拆下來當作武器使用。

《電馭叛客 2077》本身採用了開放世界的設計，不論是場景設計、光影變化都相當亮眼，但也因為種種細節打磨細膩，玩家在戰鬥時所能體驗到的打擊感更是寫實，例如開發團隊在現場試玩時，讓敵人手腳斷裂、爆頭的畫面讓許多現場玩家紛紛發出了驚呼。

開發團隊表示，玩家可以在不擊殺任何敵人的前提之下通關，玩家在遭遇敵人時所做出的選擇，例如殺與不殺，又或者是把對方打到重傷，都有可能會影響到部分劇情的發展，尤其是一些特定的關鍵人物，玩家的選擇也將會為劇情帶來更多影響

關鍵字：E3 2019E3美國電玩展

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