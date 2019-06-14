Konami將推出「PC Engine mini」懷舊主機

記者周之鼎／台北報導

電玩主機經過約40多年的發展，近年正式進入第一代的懷舊風，繼任天堂、Sony、SEGA後，遊戲製造商 KONAMI 於今年的 E3 電玩展上，公開將推出懷舊主機「PC Engine mini」的消息。

PC Engine 是 1987 年由日本電氣 Home Electronics（現在的 NEC ）發售的家用遊戲主機，當年是由遊戲開發商 HUDSON 與 NEC共同研發，在Konami併購 HUDSON 後 與 BIGLOBE 擁有其商標權，PC Engine是史上第一台使用CD-ROM的主機，PC Engine 在日本當年也是能與任天堂紅白機（FC）一拼的主機，在硬體功能上，PC Engine的發色比起同期主機來的更為強大，而遊戲採用CD-ROM因而也更便宜，並且擁有播放音樂CD的功能，直到第五世代的主機推出後才逐漸淡出市場。值得一提的是，PC Engine 也是當年家用主機唯一會發售18禁遊戲（經修正）的平台，例如著名的《同級生》就曾在PC Engine上推出。

PC Engine mini未來日、美、歐收錄的遊戲將有所不同，日本版已經公開第一波收錄遊戲，包含其最著名的 《PC 原人》，另外還將收錄《超級星際戰士》、《惡魔城 X：血之輪迴》、《伊蘇 I ＆ II》、《迷宮探險家》以及《THE 功夫》。