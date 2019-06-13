海量新作這裡全部都可玩　直擊全球最大電玩展E3開幕

▲ 全球最大電玩展 E3 已於今日正式開幕。（圖／記者樓晚玲攝，下同）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

全球最大電玩展 E3 已於今日正式開幕，眾家大廠在展前發表會陸續公開了不少新作以及部分遊戲的上市日期，再加上《Final Fantasy VII Remake》、《魔物獵人世界》新資料片的加持之下，雖然今年少了 SONY 的參與，但展覽整體依舊相當亮眼。

任天堂

今年除了任天堂位於 LACC 西館之外，大部分玩家所熟悉的一線大廠均坐落於南館，今年任天堂展區主題以《瑪利歐＆索尼克 AT 東京奧運》、《精靈寶可夢 劍/盾》、《路易吉洋樓 3》為主，其他還有像是《薩爾達》新作、《惡靈古堡 5》、《漫威英雄 終極聯盟 3》等等，這些遊戲同樣也吸引了不少玩家排隊試玩。

Square Enix

大廠 Square Enix 在今年 E3 的主打自然是讓全球玩家暴動的《Final Fantasy VII Remake》，還有同樣備受大量玩家關注的《復仇者聯盟》新作，以上兩款作品如果沒有在展場開門時先去拿整理券的話，後面想要試玩幾乎是玩不到，除此之外，Square Enix 展區還有其他像是《勇者鬥惡龍 創世小玩家》和《Final Fantasy XIV》等作品讓玩家試玩。

Ubisoft

端出《看門狗 自由聯盟》、《火線獵殺 絕境》、《ROLLER CHAMPIONS》等作品的 Ubisoft 同樣也是吸引不少玩家目光的重點攤位，其他還有像是《虹彩六號》、《舞力全開》等知名作品都在今年有了新動態，主舞台除了賽事播報之外，還有安排了《舞力全開》的舞台活動，假若玩家想要一起同樂的話，更可以一起跳上舞台大跳一場，而 Ubisoft 除了開放玩家試玩之外，其展區內也設置了官方商店，讓玩家可以現場購買遊戲相關周邊。

Capcom

今年 Capcom 最大招牌自然便是即將在下半年推出新資料片的《魔物獵人 世界》，今年 Capcom 同樣在自家展區設置了大型冰咒龍場景讓玩家排隊拍照，除了與冰咒龍拍照之外，玩家也能選擇在現場試玩最新的三個個任務，其分別為：大兇豺龍、猛牛龍和轟龍，地圖場景則是全新的永霜凍土。

2K

2K 在今年祭出了自家招牌作品《邊緣禁地 3》，在展區內規劃了大批試玩機台供玩家體驗，其中最為亮眼的，自然便是展區入口展示的三尊人物塑像，吸引了不少玩家停留駐足拍照。

Epic Games

今年 Epic Games 展區僅僅只有針對《要塞英雄》一款遊戲進行展示，但玩家可以在展區中個別體驗到不同模式的玩法，整體而言雖然試玩機台並不多，但靠著大量發送來場贈品，卻也依舊吸引了不少玩家在此停留。