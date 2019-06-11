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《火線獵殺 絕境》BETA 測試9/5開跑　今起開放玩家報名

《火線獵殺 絕境》BETA 測試9/5開跑　今起開放玩家報名（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 《火線獵殺：絕境》BETA 測試 9 月 5 日全面啟動。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 今天在 E3 電玩遊戲展上宣佈，《火線獵殺》系列最新作品《火線獵殺：絕境》將在 9 月 5 日至 9 月 8 日在 PS4、Xbox One（包含 Xbox One X）和 Windows PC 平台舉行 BETA 測試。另外，預購任何版本《火線獵殺：絕境》的玩家將自動獲得參加 Beta 測試的資格。

在《火線獵殺：絕境》中，魅影小隊將面對擁有相同經驗且受過相同訓練的敵人。叛變前曾是美國軍事部隊的「戰狼」，佔領了科技巨擘「斯凱爾科技」的所在地奧羅亞群島。「戰狼」現在將那些從斯凱爾高科技無人機工廠生產出來的威力強大殺戮機器據為己有。被困在敵後又被獵殺的玩家將面對驚險刺激的軍事體驗，他們必須為了生存而戰，並設法擊敗「戰狼」和他們的隊長科爾．D．沃克上校。

《火線獵殺 絕境》BETA 測試9/5開跑　今起開放玩家報名（圖／Ubisoft提供）

這款遊戲特別請來了知名演員─Jon Bernthal 飾演《火線獵殺》遊戲中最強悍的反派人物科爾．D．沃克。曾是軍中同袍的沃克，過去隨著魅影小隊一同出過許多任務。儘管他和前弟兄們的情誼仍然存在，但他已準備好不計代價捍衛奧羅亞及追求自己的理想，而玩家將在遊戲中一邊面對他一邊逐漸揭露這些故事。

Ubisoft 巴黎工作室執行製作人 Nouredine Abboud 表示：「開發團隊很開心能與演活科爾．D．沃克的 Jon Bernthal 合作。沃克是複雜的反派角色。對我們來說，最重要的是找到能賦予這位角色深度的演員。Jon 的演技非常出色，我們迫不及待想讓玩家看到他的精湛演出！」

《火線獵殺 絕境》BETA 測試9/5開跑　今起開放玩家報名（圖／Ubisoft提供）

Ubisoft 也揭露了全新的社群計畫「火線獵殺三角洲連隊」（Ghost Recon Delta Company）。這個計畫將帶給熱情又富有創意的社群成員特別內容，並讓他們能與領銜開發遊戲的工作室直接討論。最棒的是，本計畫將在全球實施，且支援 10 種以上的語言，因而成為Ubisoft 有史以來規模最大的社群計畫。

《火線獵殺：絕境》預定 2019 年 10 月 4 日在 Xbox One（包含 Xbox One X）、PlayStation 4 和 Windows PC 平台發售。《火線獵殺：絕境》也將在次世代遊戲平台 Stadia推出。購買黃金版、終極版或典藏版的玩家將可提早三天遊玩《火線獵殺：絕境》。

《火線獵殺 絕境》BETA 測試9/5開跑　今起開放玩家報名（圖／Ubisoft提供）

關鍵字：UbisoftE3火線獵殺

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