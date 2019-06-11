阿嬤打架都比你強！《看門狗 自由軍團》實機遊玩片亮相

▲ 《看門狗：自由軍團》，預定將在 2020 年 3 月 6 日推出。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 在今日舉行的 E3 展前發表會當中，一舉公開了新作《看門狗：自由軍團》，預定將在 2020 年 3 月 6 日於 PlayStation 4、PlayStation 4 Pro、Xbox One、Xbox One X、PC 和Stadia 平台推出。

《看門狗：自由軍團》是以不久將來的倫敦為舞台。倫敦是世界上最著名的城市之一，深深影響全西方文化數個世紀。遊戲裡的倫敦，街道上塞滿了汽車，空氣中充斥著提供 Wi-Fi 網路、散佈新聞消息和遞送貨物的無人機。自動化不僅消滅了藍領階級的工作，也奪走了知識份子的工作，幾乎在所有工作領域上，人工智慧都遠遠強過人類，經濟隨著失業率飆升而崩潰，孤立主義政策使英國陷入混亂。

在《看門狗：自由軍團》裡，沒有單一英雄；玩家將召募世界裡的平凡人物組成 DedSec 反抗軍，而且任何人都可以加入反抗運動。遊戲的故事講的是一群人準備起身反抗，將倫敦從專制政權的壓迫中解放出來。玩家將體驗到的是不久將來處於關鍵時刻且經濟、政治和社會都陷入混亂的倫敦。

在《看門狗：自由軍團》裡，玩家成了 DedSec。DedSec 是玩家招募在世界裡遇到的任何角色而組成的反抗軍。每位角色都有自己的生活、工作、個性和技能，而玩家將決定招募哪些人加入他們獨一無二的 DedSec。玩家將與這些角色一起經歷遊戲故事的發展。

每位角色根據他們的個人檔案都有獨特的遊戲專精。一旦他們加入反抗軍，玩家可以選擇他們的職業，提昇他們的等級，並解鎖新能力與升級項目。玩家可以輕鬆地在這些角色之間變換，採取自己想用的方式面對遊戲中的各種挑戰，無論是採用駭客手法、無人機、隱匿方式、混戰或戰鬥、致命或非致命手段。

在《看門狗：自由軍團》中，玩家的選擇會有實際的後果。如果採取非致命手段，敵人會試圖制服及逮捕玩家。但倘若玩家開槍殺人，他們的角色可能會受傷，甚至永久身亡。

在《看門狗：自由軍團》裡，玩家甚至可以帶著自己的獨特隊伍將戰線拉到網路上，與他們的好友組隊進行四人合作遊戲，並且在單人和線上遊戲之間共享他們的遊戲進度。

《看門狗：自由軍團》是由 Ubisoft 多倫多工作室領銜的多工作室團隊負責開發。多倫多工作室曾開發過《縱橫諜海：黑名單》，也是《看門狗》和《極地戰嚎》品牌的長期合作工作室。多倫多工作室團隊反應了其所在城市的多樣性，而《看門狗：自由軍團》開發團隊集結了來自世界各地有不同背景、觀點和信仰的形形色色人們。

《看門狗：自由軍團》的靈感來自新興技術 – 包括人工智慧的興起、自動化、無人機、國家級監視系統 – 以及這些科技為我們生活和社會帶來的好壞影響。我們也選擇倫敦作為靈感的主要來源，還有英國人的拼鬥精神。

此外，Ubisoft 也發表了《看門狗：自由軍團》黃金版、終極版和典藏版，黃金版包含遊戲主程式和 Season Pass；終極版包含黃金版所有內容外加終極數位內容，包括為期四週、可加速賺取經驗值和遊戲幣的 VIP 身份；藏版包含終極版所有內容，外加 LED「Ded 王冠」面具 1:1 複製品、特製 Steelbook 鐵盒、三張一組的貼紙，以及一張雙面宣傳海報，而這些物品的靈感全都來自《看門狗》遊戲世界，最後，還可以在遊戲裡立即取得該面具。

購買黃金版、終極版或典藏版的玩家將能提早三天遊玩遊戲。預購《看門狗：自由軍團》的玩家還將獲得「黃金王者組合包」（Golden King Pack），裡頭內含「不祥謊言面具」、「巨蛇姊妹」手槍塗裝，以及「奢華」車輛塗裝。

除此之外，Ubicollectibles 也揭露了靈感來自《看門狗》世界的全新公仔「《看門狗：自由軍團》倫敦反抗鬥士」（Watch Dogs Legion: Resistant of London）。這尊 26 公分高的公仔讓一名 DedSec 特務擺出了經典姿勢，並可裝上溫斯頓（Winston）頭像或「眾心之王」頭像（內附這兩個可交替使用的頭像）。

自豪身為倫敦反抗軍一員的他，勇敢地踩在一位民兵的頭盔上，且手持一面象徵城市衰敗的燒焦「骷髏旗」（Black Jack）。除此之外，還免費附帶一組可以解鎖遊戲中「眾心之王」面具的獨特 ULC 代碼。