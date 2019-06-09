忠實還原扮絕地武士！《星際大戰》遊戲新作公開13分鐘實機影片

記者周之鼎／台北報導

EA於今（6/9）日E3展前自辦的活動「EA PLAY」中，公開了即將於年底上市的《星際大戰 絕地：組織殞落》長達13分鐘的實機遊玩畫面，相較前幾年的《星際大戰 戰場前線》系列以射擊玩法為主，玩家這次終於可以重新手持光劍，以劍技和原力扮演光明的絕地武士。

這次的《星際大戰 絕地：組織殞落》是一款動作遊戲，《星際大戰 絕地：組織殞落》故事描述 66 號密令肅清行動過後，絕地組織僅存的成員凱爾克提斯成了亡命天涯的絕地徒弟。玩家必須扮演凱爾克提斯，磨練光劍戰鬥招式，練就高超的砍擊、格檔和閃避技巧。使用絕地武器和原力，應付各式各樣的挑戰， 身為最後的絕地武士，你必須不計代價活下去。在帝國判官發現你重建絕地組織的意圖之前，趕緊完成訓練。

▲本次將與玩家共同冒險的可愛小機器人BD-1。

在這次釋放的影片中，可以看出本作除了光劍的斬擊外，在原力的運用上忠實還原了電影中《星際大戰》系列絕地武士的各種招式，像是破門、把敵人運用原力丟出去，或是用原力吸過來再用光劍賞對方一個痛快，或是利用原力擲出光劍來作為遠距離攻擊，此外也有讓時間流動變的極為緩慢的「原力暫停」等招式。在傷害上也頗有電影的感覺，在本次的實機演示中，對上風暴兵時光劍幾乎都是一擊殺。但也有一些難纏的敵人，像是專剋絕地武士的「判官」，或是各種星球上的生物。

這次的《星際大戰 絕地：組織殞落》由今年開發全球火紅大逃殺遊戲《APEX 英雄》的EA旗下工作室 Respawn Entertainment擔綱開發，看得出在更換開發單位後， Respawn 更強調原作該帶來的遊戲性，而非一等一的畫面。本作預計將於今年11月15日推出，平台為PS4、XBOX ONE、PC，將趕上年末電影《星際大戰9 天行者的崛起》再帶起的星戰熱潮。