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《青春豬頭少年系列》鴨志田一 　8/2漫博來台辦簽名會

《青春豬頭少年系列》鴨志田一 　8/2漫博來台辦簽名會（圖／角川出版提供）

記者樓菀玲／台北報導

台灣角川今日宣布將於2019漫畫博覽會邀請《青春豬頭少年系列》作者鴨志田一來台舉辦簽名會，這也是繼2012年漫博《櫻花莊的寵物女孩》簽名會，睽違7年後，終於等到鴨志田一再度來台與讀者們見面。

擅長校園青春群像劇，以輕鬆詼諧的故事情節融合細膩的情感交流，被稱為「輕小說界清流」的鴨志田一，代表作為『櫻花莊的寵物女孩』，在動畫『Just Because！』中負責劇本統籌及原作小說；並擔任過『機動戰士鋼彈鐵血的孤兒』等多部動畫的劇本家。

《青春豬頭少年系列》是由輕小說家鴨志田一與插畫家溝口ケージ繼《櫻花莊的寵物女孩》後獻上的嶄新青春劇，劇情講述網路上流傳著神祕現象──「思春期症候群」，藉由主角們積極果敢的青春故事巧妙地表現出現今社會問題，是一部很有真實感的作品。目前在日本已出版到第九集，台灣也將於2019漫畫博覽會期間推出《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》【會場限定版】。

某日高中生「梓川咲太」在圖書館遇見了野生的兔女郎—目前停止演藝活動的當紅藝人「櫻島麻衣」，也是咲太同所高中的學姊。幾天前，她身邊的人們突然開始完全看不見她，所以麻衣穿上兔女郎裝，在圖書館驗證這個現象。咲太以查明原因為名目接近麻衣試著解謎，事態卻朝著意外的方向演變……。

關鍵字：角川鴨志田一漫博

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