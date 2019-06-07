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粉絲的象徵！PS4「Days of Play」限量機今日開賣搶先看

記者周之鼎／台北報導

今日開始PS超值優惠活動「Days of Play」正式登場，除了主機、遊戲、PLUS會籍都將進行特價外，也將販售限量機 「PlayStation 4 Days of Play Limited Edition」，除了擁有象徵PS按鈕的四符號「△○╳□」外，也以原價格但硬碟更大的1TB版本來促銷。

《ETtoday 遊戲雲》本次也搶先開箱這台「PlayStation 4 Days of Play Limited Edition」限量主機特色是表層採用光滑質感的鋼鐵黑，搭配深灰色底色打造時尚對比配色，搭配PlayStation符號圖形採用金屬質感髮絲紋設計。DUALSHOCK 4無線控制器則採用雙色搭配，正面使用鋼黑色，背面則用深灰色，而按鈕則使用了銀色的PlayStation符號圖形設計。

在限時11日的活動中，「PlayStation 4 Days of Play Limited Edition」售價新台幣9m980元。若玩家想買原本的黑色，雖然同價，硬碟為500GB但是有多贈送一支手把，如果想買PS4 PRO也同樣贈送一隻手把。

▲主機在有光線的地方時其反射會更為耀眼。

▼與木炭黑原色機比一比

關鍵字：PS4Days of Play主機1TB

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