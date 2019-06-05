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《魔力寶貝M》開放刪檔封測與預先創角　Android版6/6開放預註冊

《魔力寶貝M》開放刪檔封測與預先創角　Android版6/6開放預註冊（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

由橘子集團代理，SQUARE ENIX匠心打造回合手遊鉅作《魔力寶貝Ｍ》，日前(5/28)開跑事前預約活動獲得玩家熱烈響應，官方在近日正式宣布，中午12:00正式開跑「刪檔封測」活動，搶先提供台港澳Android用戶體驗！封測當天更同步開放「預先創角」活動，讓玩家們事先搶佔ID稱號。

官方表示，為慶祝封測開跑，官方特別推出三大「封測獎勵」及三大「歡慶封測嘉年華」，發放眾多獎勵，讓玩家盡情享受遊戲，體驗《魔力寶貝Ｍ》經典不敗的可愛魅力，Google Play平台將於6/6開放預約註冊。

《魔力寶貝Ｍ》於6/4中午12:00至6/5晚上23:59，限時36小時，正式開放玩家們搶先體驗「刪檔封測」，遊戲中保留經典原作世界觀、地圖、任務及音樂，完美還原職業、技能、寵物體系，重現與寵物共同冒險的回合制MMORPG！遊戲戰鬥方式除了承襲OLG初心的策略玩法、並可與好友共同組隊戰鬥外，更特別推出「培育夥伴」的全新功能，玩家除了可以和現實中的好友並肩作戰，還可以精心培養自己喜歡的遊戲NPC角色。

《魔力寶貝M》開放刪檔封測與預先創角　Android版6/6開放預註冊（圖／遊戲橘子提供）

「預先創角」則於6/4中午12:00至6/18晚上23:59，為期15天，開放玩家們進行角色創建，除了可以事先搶佔ID稱號外，只要於活動期間內，使用邀請連結，成功招募滿4位隊友，全隊即可獲得技能草*6、圖鑑卡袋*4。

為歡慶「預先創角」正式展開，《魔力寶貝Ｍ》將於官方粉絲專頁從中午12:00開始，進行12小時不間斷「愛D大點名」預先創角的ID唱名直播，邀請7位知名藝人及KOL化身「魔力主播」，依照出場順序分別為盛竹如、徐展元、解婕翎、星期天配音是對的、DJ Dennis、木星、阿達，一起在直播中與所有《魔力寶貝Ｍ》的玩家共襄盛舉！每位「魔力主播」登場唱名期間，將於線上同步抽出眾多週邊好禮。

《魔力寶貝M》開放刪檔封測與預先創角　Android版6/6開放預註冊（圖／遊戲橘子提供）

關鍵字：手機遊戲遊戲橘子魔力寶貝M

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