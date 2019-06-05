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迅、轟、斬龍集結！《魔物獵人 世界》新資料片釋出劇情預告

記者周之鼎／台北報導

席捲全球的《魔物獵人 世界》即將於今年9月6日於PS4、XBOX ONE迎來新資料片《魔物獵人 世界：Iceborne》，官方於昨（6/4）日晚間釋出第二部正式預告片，在預告片中再度展現新魔物。

在這次的預告片中，主要描述新大陸調查團發現大群風漂龍被目擊到飛離古代樹森林。這股不尋常的氣氛令調查團決定展開追蹤調查，乘上第3期團的熱氣球越洋渡海。在風浪的另一端出現的是被冰雪封鎖的世界，以及在那裡棲息的生態系統。而調查團就來到了這個新地區「永霜凍土」並建立新據點「月辰」。

在「月辰」中，備有與星辰相當的調查所需設備，包括生態研究所、加工屋和調查資源管理所等。據點周圍連接著各種設施和窗口，更為便利。 此外也有支撐月辰的新設備「蒸氣機關管理所」，新設備必須燃燒「燃料」，產生蒸氣，提供維持據點必需的動力。「燃料」會於任務完成時自動增加，也可以使用道具和礦石素材兌換。儲備「燃料」，協助營運設施，能夠獲得各式各樣的道具。玩家也可在可以在任務與任務之間的空閒時間，遊玩猜順序的小遊戲來生產蒸氣。

在魔物方面，新看板魔物「冰呪龍」的實機畫面也首次現身，此外上次以叫聲預告的經典魔物「轟龍」也在本次的預告中現身，此外還有風飄龍的亞種「霜翼風漂龍」，而最令玩家驚喜的，也許就是在預告最後一道斬擊聲以及一聲咆哮，代表著另一個經典魔物「斬龍」也即將在本次資料片登場，加上先前已經公開的猛牛龍、 冰魚龍、 迅龍，目前至少已經有7隻魔物將在本次資料片中現身。

▲轟龍實機影片。

《魔物獵人 世界：Iceborne》代理商傑仕登將同步發售包含主程式的PS4一般版、典藏版。同時公布中文化內容為亞洲獨佔，並將於遊戲發售日同步線上更新。本次《魔物獵人 世界：Iceborne》也確認將在下週世界最大的的E3電子娛樂展登場，屆時是否還會宣布其他新消息，值得獵人們繼續關注。

關鍵字：魔物獵人:世界PS4XBOX魔物獵人Iceborne轟龍斬龍

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