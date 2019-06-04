《爐石戰記》機械大進擊 6/4 上線！限時登入領全新傳說機械手下金卡

電競中心／綜合報導

《爐石戰記》全新限時活動「機械大進擊！」 6 月 4 日正式上線，迎來免費傳說金卡、全新卡牌平衡更動和全新競技場卡牌輪替！即日起至 7 月 1 日止，玩家登入遊戲即可獲得一張全新中立傳說機械手下「 SN1P-SN4P」金卡！迎接機械大進擊，本月競技場將進行卡牌輪替，玩家可使用經典、基本、《哥哥打地地》、《銀白聯賽》、《夜夜卡拉贊》、《爆爆計畫》和《反派大進擊》資料片卡牌進行競技場大亂鬥。另外，各職業卡牌更動也將於本日上線，如欲了解更多詳情，可參考官方部落格。（下圖皆由暴雪提供）

限時推出「不雷好神」超值禮盒，內含20個卡牌包、全新卡背和全新薩滿英雄「雷王」



即日起，《爐石戰記》限時推出「不雷好神」超值禮盒，內含10包《反派大進擊》卡牌包、10包《拉斯塔哈大混戰》卡牌包，以及一個全新薩滿英雄「雷王」頭像，限時售價新台幣$590元（註1）。此禮盒所得的部分收益將投入《爐石戰記》大師循環賽獎金池，每場賽事獎金最多可再增加額外 25 萬美元，讓玩家以行動支持電競賽事。如欲了解更多資訊，可參考官方部落格。



• 註1：實際不雷好神超值禮盒之新台幣銷售價格，可能因個別平台規範而有所不同。請依各平台實際標示為準。

• 註2：活動僅限「亞洲伺服器玩家」參與，每個battle net帳號，每月符合獲獎資格皆可獲得Visa專屬禮包乙次。禮包將以每周結算並進行發放。每周日至周六為一結算週期，該周消費所獲得之Visa專屬禮包將於下周二結束前統一發放，玩家可至「暴雪紅利商城」(https://goblizzard.tw/mall/)兌獎領取。（舉例說明：若消費日發生於4月14日（日），則Visa專屬禮包將於4月23日（二）23:59前發放）。

• 註3：符合活動資格之Visa卡為台灣發行之Visa卡（全卡適用）。