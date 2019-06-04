《奇迹暖暖》全新世界巡遊降臨奇迹大陸　快來蒐集端午套裝「雲中舞」

電競中心／綜合報導

主打換裝題材的夢幻手機遊戲《奇迹暖暖》今(4日)宣布，全新「世界巡遊」降臨奇迹大陸，歡迎玩家跟著暖暖搭乘熱氣球，展開全新旅程！此外，慶祝端午節將至，「端陽浴蘭」活動即將展開，歡迎玩家一同來蒐集端午節專屬套裝「雲中舞」。

世界巡遊登場 跟著暖暖一起環遊世界

全新系統「世界巡遊」在本次更新後登場，歡迎玩家跟著暖暖展開全新旅程！即日起，搭配師從遊戲界面的熱汽球點選進入，就能探索「蘋果聯邦」和「雲端帝國」的景點。官方預告，後續也將持續開放更多國度景點，讓搭配師跟著暖暖旅行。



▲全新世界巡遊功能中，玩家將可搭配服裝、進入不同景點遊玩。

在景點遊玩過程中，搭配師有機會觸發旅行趣味事件，不但可以觀看全新故事，也能和來自奇迹大陸的夥伴們拍照留念，並將留影照片、心情紀錄在旅行日記，將美好回憶保存。



▲玩家可與奇迹大陸NPC角色拍照留念，並將回億保存在旅行日記中。

慶端午端陽浴蘭活動將展開

瑤光城外的石壁上詩人刻下千古名篇，端陽浴蘭節，詩中的天女竟幻化成真。琅山瑤光城，到底藏著什麼樣的秘密呢？全新「端陽浴蘭節．琅山天女現」活動從5日起至11日限時止，搭配師將可蒐集全新精緻套裝「雲中舞」。

活動期間內，搭配師可參加「端陽浴蘭二選一」活動，挑選出最符合指定主題的搭配。只要參加活動，將可獲得「眾願香燭」，並能利用「眾願香燭」兌換「雲中舞」部件，集滿後即可組成端午主題套裝「雲中舞」。



▲全新珍稀套裝「雲中舞」。

登錄好禮 天真灰兔套裝登場

本次更新後，官方也捎來登錄禮。6月5日至11日止，只要登入遊戲，就可領取蘋果聯邦「天真灰兔」套裝，以及100鑽石福利，搭配師記得登錄遊戲領取好禮！





▲活動期間登錄遊戲，就可獲得「天真灰兔」套裝。

全新小屋主題「童話甜點屋」即將開啟





以甜點為主題的超夢幻全新「童話甜點屋」，即將在6月10日至16日限時登場。活動期間內，搭配師可在小屋「願之庭」許願，就可獲得隨機甜點主題傢俱，集滿27個限定傢俱，就能解鎖甜美形象小暖暖「糖果甜點師」。



宿命交織月光下的對決



▲全新套裝「深紅夢魘」(左)和「月夜審判」。

在廢棄莊園的留聲機中，藏著一段不為人知的故事。獵魔家族的少女在失去親人後，打開禁忌的卷軸，獻祭自己的血液，召喚出曾被封印的血族，故事也跟著展開。

全新「宿命交織．月光下的對決」活動，即將在6月15日起至21日止登場。搭配師在活動期間內，只要在主線地圖過關，就會得到活動道具「鏽跡硬幣」，並可用「鏽跡硬幣」聆聽活動頁面「留聲機」故事，聆聽滿一定次數，就能換取套裝部件，組成「深紅夢魘」和「月夜審判」兩套全新套裝。

世界巡遊限定活動 即將推出





象徵和平的神女碧霄曾化為四方戰意守護世間，相傳她有一隻銀喉山雀，在她沉睡時記錄世間之事。官方預告，「世界巡遊」即將在6月25日起至7月1日止，限時展開全新活動「碧霄使者．雀羽傳福」，歡迎玩家來蒐集精緻雲端套裝。

活動期間內，搭配師可從世界巡遊頁面中，前往「雲錦城」的指定景點，不但可與全新角色互動、拍照留念，還有機會觸發「雀羽傳福」事件，取得活動道具「雀羽」，也有機會獲得可兌換雀羽的「玉米」。只要集滿一定數量的雀羽，就可兌換套裝部件，組成精緻套裝「麟澤乾坤」和「紅塵漫行」。



珍稀套裝「麟澤乾坤」(左)和「紅塵漫行」。