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《魔靈召喚》五週年慶功趴落幕　同步公開重量級改版消息

《魔靈召喚》五週年慶功趴落幕　同步公開重量級改版消息（圖／Com2uS提供）

科技中心／綜合報導

經典RPG手遊《魔靈召喚》主打蒐集養成超過1000多隻的獨特魔靈以及即時策略的全球競技。《魔靈召喚》上週六於台北與香港兩地分別舉辦的5歲生日趴線下活動已圓滿結束，活動中除了豐富的互動遊戲外，更與在韓國的「魔靈之父」鄭珉泳理事進行連線，宣布最新改版消息，以及送出全新暗屬性5星魔靈的大驚喜，讓全場的《魔靈召喚》玩家興奮不已。

《魔靈召喚》五週年慶功趴落幕　同步公開重量級改版消息（圖／Com2uS提供）

《魔靈召喚》上週六於5歲生日趴線下活動中正式公開全新改版內容，宣布次元黑洞將在6月中開啟，並且透過次元黑洞內的力量，將能夠使部分魔靈進行二次覺醒，獲得前所未有的全新力量！而第一波能夠二次覺醒的魔靈為「仙女」、「小仙子」、「犬神」與「戰鬥之熊」。

而官方也發布一段製作團隊的幕後訪談，公開次元黑洞的企劃概念，過去受玩家愛戴的2星與3星魔靈透過二次覺醒後將能夠重回戰場，期盼玩家能夠找回最初的感動！而二次覺醒後的魔靈也將以更帥、更強的全新面貌迎接召喚師們，讓玩家看到二次覺醒的魔靈後會產生「天啊！這一定要覺醒才行！」的想法。

《魔靈召喚》最強活動於今日正式開跑，將首次送出5星魔靈！玩家只要在遊戲中完成簽到、消耗能量、獲得紅水晶等基礎任務即可獲得相對應的點數，達到一定數量的點數後將能夠和吸血鬼伯爵締結鮮血契約，免費獲得全新暗屬性5星魔靈「吸血鬼伯爵」。

《魔靈召喚》佛心活動同步開跑，即日起只要在遊戲內完成各項任務獲得製作符文點數，即可使用點數製作1顆傳說6星符文，包括「符文種類」、「幾號位子」以及「主要屬性」皆可任君挑選，除此之外，還可重複改變副屬性。

《魔靈召喚》中級禮包全面升級，將加入「超越召喚書，只要玩家的召喚師等級達到15級時將會限時開放購買中級禮包，而使用超越召喚書將可以100%召喚出原生5星的魔靈，讓你直達歐洲，完美召喚，閃瞎聊天頻道。

《魔靈召喚》五週年慶功趴落幕　同步公開重量級改版消息（圖／Com2uS提供）

《魔靈召喚》年度盛事「SWC 2019」報名申請時間僅至6/7晚間22:59，進入最後倒數！強力徵召全世界的頂尖召喚師們，本次「SWC 2019」的賽事總獎金將比去年提高約2倍，總額高達21萬美金(約653萬台幣)！賽事將分為「亞洲盃」、「歐洲盃」、「美洲盃」三大區域進行地區決賽，選出各地區的菁英，而今年的最終總決賽將從韓國首爾移師到法國巴黎舉行。

除此之外，今年也將套用全新的「SWC 2019對戰模式」，打造更加公平公正的比賽環境！而今年「SWC 2019」中的亞洲區決賽正式公布將在台北盛大舉辦，屆時將會有來自亞洲各地的《魔靈召喚》高手在台北齊聚一堂，決一勝負。為了帶給所有喜愛《魔靈召喚》玩家最精彩的觀賽體驗，官方也正如火如荼地準備當中，期盼能夠把亞洲冠軍留在當地。

關鍵字：手機遊戲Com2us魔靈召喚

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