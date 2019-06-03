《極速領域》改版活動徵文送機車　頭獎故事惹哭網友

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《極速領域》於四月推出全新車種「摩托車」後廣受好評，官方粉絲團為歡慶改版也同步推出許多相關活動，玩家只要PO出自己與機車的回憶或故事，各種主題及格式不拘，就有機會獲得高達新台幣 5萬元的機車換車獎金和遊戲內的兩台最新機車「城市野獸」、「緋紅魔神」。

「徵文送機車」簡單的參加辦法和高額的獎金激起了不少玩家的鬥志，紛紛呼朋引伴一起參與這個別出心裁的比賽，絞盡腦汁以寫出最真摯動人、最幽默有趣的文章。經過約一週的比賽時間後，比賽貼文底下已經累積了超過一千則的投稿，許多玩家也附上自己愛車的照片證明故事的真實性，不少投稿文章因觸動人心或太過爆笑，也增加了玩家彼此間的留言互動。

本次徵文比賽不僅參賽人數超乎官方預期，文章的精彩及認真程度更是讓官方陷入了冠軍的「選擇困難」！經過了長時間的審閱及多方的討論評估後，最終確定由玩家「聽說紅茶好像不錯喝」所投稿的的文章獲得冠軍的殊榮。

獲獎全文如下：「很多人問過我：你為什麼不換大車，這台小車騎快一些會飄的很誇張，但我還是不嫌棄它，因為它是我媽一年多之前幫我挑的摩托車，但是大概隔了幾個多禮拜，她因為乳癌末期加上患有恐怖的三陰性癌細胞的攻擊，迅速擴散全身，沒多久就離開人間，所以這台摩托車即使再爛我也愛！這就是我不捨棄它的理由，對我來說！它就像我媽還活在世界上的動力來源！所以個人最大的火爆點應該就是別人隨便碰我的車...」

在得獎名單公布後，冠軍得主也發表得獎感言，呼籲大家好好珍惜自己身邊的親友家人。深受感動的官方也隨即與之聯繫，親自安排專人南下高雄頒發獎勵。冠軍感言全文：「感謝選上！此留言是為了讓各位能更珍惜自己的家人，每個人都會走，時間早晚而已。珍惜家人、珍惜好朋友、珍惜愛人，珍惜所有的人！」

本次徵文活動冠軍得主聽說紅茶好像不錯喝表示：「這次徵文活動的主軸就是我的摩托車的故事，因此希望頒獎照片能夠連同摩托車一起入鏡！」他也補充，車子外觀上的所有裝飾及貼紙，都是由他本人親自設計，就連許多細緻的車體線條也是自己手工黏貼，充分展現其對機車的熱愛，不難想像車主和機車的深厚情誼。

聽說紅茶好像不錯喝開心表示，真的很興奮能參與這次比賽、讓更多人能看到他與愛車的故事，也感謝官方親自派員前來頒獎的用心，更說道不只自己本身熱愛遊玩《Garena極速領域》，身邊也有眾多好友相當熱衷，閒暇之餘會相約一起在遊戲內飆速比賽。