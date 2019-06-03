勇鬥新手遊《DQ WALK》亮相　結合真實地圖可四人戰鬥

記者樓菀玲／台北報導

SQUARE ENIX 在方才舉行的《DRAGON QUEST》新作發表會當中，公佈了全新手機遊戲作品《DRAGON QUEST WALK》，本次所推出的新作將會是一款結合實際地圖來遊玩的作品，預定將在 2019 年上市，接下來將會針對 1 萬名玩家搶先展開測試。

在《DRAGON QUEST WALK》當中，玩家將可以在遊戲上看到結合真實地圖所呈現的遊玩畫面，不僅真實建物將會反映在遊戲當中，而玩家也能在遊戲中建立所謂的個人房間（家），並且藉由其他道具來裝飾自家房間，同時更可以拜訪好友房間，玩家回到據點還能領取冒險獎勵。

在發表會當中，官方也展示了一小段的遊戲戰鬥畫面，在戰鬥畫面當中可以看到一次戰鬥最多只會有四名角色，分別為玩家自身所使用的角色，加上其他三名玩家，玩家將可以在戰鬥當中施展技能來發動攻擊，擊敗 Boss 後將可以獲得戰鬥獎勵。

▲ 本次所發表的新作《DRAGON QUEST WALK》。（圖／翻攝自 YouTube／スクウェア・エニックス）

▲ 預定將在 2019 年內推出。（圖／翻攝自 YouTube／スクウェア・エニックス）

▲ 戰鬥畫面預覽。（圖／翻攝自 YouTube／スクウェア・エニックス）

▲ 遊戲地圖結合真實地圖呈現。（圖／翻攝自 YouTube／スクウェア・エニックス）