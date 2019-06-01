《柯南》合作餐廳菜單亮相　同步首賣新劇場版「紺青之拳」周邊

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曼迪傳播宣布，將推出期間限定合作餐廳「Detective Conan Café - Taiwan」，並且預定在6月6日於台北新光三越開幕，官方表示這是亞洲繼泰國、上海外，台灣第一家以名偵探柯南為名的主題café，店內有特別為台灣粉絲量身打造的主題餐飲及「Detective Conan Café - Taiwan」專屬周邊商品，將為柯南粉絲帶來意想不到的驚喜體驗。

曼迪傳播表示，本次在台開幕的Detective Conan Café最大特色就是可以在充滿名偵探柯南氛圍情境中用餐，店內設置一系列主題佈置：角色造型立牌、怪盜基德主題場景、café專屬拍照專區…等，更要讓粉絲尖叫連連、拍照拍不停。

餐飲方面，將名偵探柯南元素及人氣角色融入大量餐點，做出口感層次豐富的主題餐點、造型甜點，以及消暑沁涼飲品，驚艷的視覺與味覺，讓每位前來的粉絲每口都品嚐到濃濃的柯南味，除了美味餐飲外，更有豐富的周邊商品專櫃，屆時將會在現場首賣限量日版最新電影「紺青之拳」相關周邊商品。

Detective Conan Café - Taiwan –資訊

地 點：110台北市松高路12號 新光三越台北信義新天地A8館

營業時間：11：00～21：30 國定假日前夕營業至22：00＊以新光三越台北信義新天地A8館營業時間為準