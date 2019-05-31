《Pokémon GO》驚奇冒險週6/5開跑　異色寶可夢、限時田野調查登場

▲ 《Pokémon GO》即將在 6 月 5 日推出驚奇冒險週活動。（圖／翻攝自《Pokémon GO》官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

人氣手機遊戲《Pokémon GO》，官方在今日發出公告表示 6 月 5 日清晨起至 6 月 11 日為止，將推出驚奇冒險週活動，小拳石、獨角犀牛、菊石獸、觸手百合等岩石屬性寶可夢出現的機率將會提高。

官方表，驚奇冒險週在今年回歸，並且比以往更加盛大精采。屆時將會有全新的異色寶可夢、限時田野調查、拜訪新寶可補給站的獎勵和夥伴寶可夢獎勵在遊戲中登場。

活動預定將在 6 月 5 日清晨起至 6 月 11 日開跑，小拳石、獨角犀牛、菊石獸、可可多拉、太古羽蟲、觸手百合等岩石屬性寶可夢出現的機率將會提高，2 公里蛋可孵出大岩蛇、太古羽蟲、觸手百合、幼基拉斯及盾甲龍等岩石屬性的寶可夢，此外玩家可在團體戰中挑戰岩蛇寶可夢「大岩蛇」與其他岩石屬性的寶可夢，如果夠幸運的話，還有機會遇見異色的大岩蛇、觸手百合或太古羽蟲。

另外，帶夥伴一起走路時可獲得的糖果增加為平常 4 倍，拜訪從未去過的寶可補給站時，可獲得 10 倍的 XP，開啟「時時刻刻冒險」模式並步行 50 公里的訓練家，可獲得星星沙子 x50000 及 15 顆神奇糖果，且活動期間，玩家將可以進行特殊主題的田野調查。