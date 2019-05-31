漫威繪本首度登台！一窺黑寡婦、小辣椒心中的「英雄模樣」

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漫威系列繪本首度登台！尖端出版宣布推出集結16位女英雄的《驚奇隊長：怎樣才算英雄》、從女兒凱西視角出發的《蟻人老爸，快快長大！》及自帶BGM的《蜘蛛人，蜘蛛人，全蜘全能蜘蛛人！》，一次代理三本風靡歐美的漫威兒童繪本中文版，讓意猶未盡的粉絲得以藉由繪本重新回味內容。

漫威宇宙一個很大的核心探討便是「怎樣的人可以成為英雄」。是能力最強的人還是道德最清高的人？是最堅持不懈的人還是胸懷最廣闊的人? 還是世界上的每一個人，都是能在自己世界裡成為英雄的人，本次三本漫威童書主打的精神即是「平凡如你我，也能是英雄。」

《驚奇隊長：怎樣才算英雄》橫跨多部電影，集結漫威系列16位女性角色，用圖文方式介紹每位角色的背景身世與中心思想：包括用一生實踐「勇敢」的驚奇隊長、在惡劣處境下體現「手足情」的葛摩菈、承擔讓愛人去拯救世界之「責任」的小辣椒波茲，以及用生命召喚勝利，催淚貫徹「自我」的黑寡婦娜塔莎。

《蜘蛛人，蜘蛛人，全蜘全能蜘蛛人！》以1960年傳唱至今的蜘蛛人主題曲歌詞串穿全書，讓讀者可以一面唱著「Spider-man, Spider-man…」一面跟著繪本內容探索「社區型超級英雄」蜘蛛人的一天。書中不僅可以看到飛簷走壁與蜘蛛絲網住汽車的名場面，連瑪莉珍、毒蠍人、綠惡魔等經典角色也來參一腳，看手腳俐落的彼得‧帕克如何敦親睦鄰，保護市民不受壞蛋侵襲。

《蟻人老爸，快快長大！》從蟻人女兒凱西的視角出發，介紹自己可以變大變小的超級英雄老爸，無論是小到比原子還小，還是大到比高樓大廈還大，在女兒面前全都辦得到！蟻人爸爸甚至為了凱西把整組超級英雄都請來當彩蛋，藏在書裡的鋼鐵人、索爾、美國隊長、蜘蛛人、浩克、尼克‧福瑞、黃蜂女以及整組的星際異攻隊，等著讀者全部一起找出來。