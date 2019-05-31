回歸經典重出江湖！《決勝時刻：現代戰爭》10月登場

記者周之鼎／台北報導

《現代戰爭》回來了！《決勝時刻》最著名的系列強勢回歸，《決勝時刻：現代戰爭》將於台灣時間10月25日推出，帶來重新打造的強大遊戲體驗。這套由Activision發行、Infinity Ward開發的嶄新作品，將帶領玩家進入現代戰爭衝突的泥沼，瞬間決策都可能牽動全球局勢平衡。全新《現代戰爭》將帶來相互呼應的敘事體驗，包含驚心動魄的單人劇情模式、高潮迭起的多人遊戲模式和全新的協力合作遊戲玩法。

「這是一套從各方面重新打造的嶄新《現代戰爭》作品。」Infinity Ward工作室的共同負責人Dave Stohl表示，「我們從現今的全球新聞頭條汲取靈感，進而打造一個承載豐富情感的遊戲體驗，在遊戲中的社會規則並不是非黑即白，且戰線逐漸模糊。玩家將加入各種國際特種部隊和自由鬥士的行列，在扣人心弦又令人心驚膽顫的任務中並肩作戰，任務足跡遍及數個知名歐洲城市和情勢多變的中東。整體過程緊張刺激，我們迫不及待想讓玩家在今年10月遊玩體驗。」

「每個設計決策都是以玩家為考量。」Infinity Ward工作室共同負責人暨創意總監Patrick Kelly表示，「伴隨 《現代戰爭》推出，我們將逐步整合玩家社群。首先，我們打算讓《現代戰爭》支援跨平台遊玩。其次，我們打算於遊戲推出後取消傳統的季票，提供玩家更多免費地圖、內容和活動。這將只是開始而已，未來將有更多訊息跟大家分享。」

《決勝時刻：現代戰爭》採用全新遊戲引擎，締造身歷其境且如照片般逼真的環境體驗。這項全新技術充分運用視覺工程的最新科技，包括有可創造出頂尖攝影品質的物理式材質系統、全新的混合砌塊式串流系統、全新的PBR貼畫圖形演算系統、世界體積光照技術、4K HDR、DirectX Raytracing (DXR) 光線追蹤（PC），以及全新的GPU幾何處理流程。光譜演算法同時為遊戲內的熱成像和夜視成像畫面兩者，提供了熱輻射和紅外線識別效果。技術開發的投入提供了遊戲具有目前最尖端的動畫和混合變形系統，全新的音效工具組在可支援的平台提供完整的杜比全景聲和最先進的音效模擬效果。

《決勝時刻：現代戰爭》訂於台灣時間10月25日，在全球發行PlayStation 4、Xbox One和PC版本。這套遊戲有全面優化的PC版本並由Beenox合作開發，將在暴雪娛樂線上遊戲平台暴雪Battle.net獨家上市。

