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網易MMO島嶼建造新作《海島紀元》iOS版本上線　

科技中心／綜合報導

由網易遊戲製作、龍邑遊戲代理的清新島嶼冒險遊戲《海島紀元》今（30）正式登陸App Store，正式宣傳影片、聯動活動及特色玩法也同步釋出。在遊戲中，玩家將化身「海民」，建設島嶼，探尋秘密，開啟輕鬆有趣，自由而富有冒險感的遊戲旅程。

在歷史悠久的「卡琅古」周圍，有著星羅棋布的海上島嶼。世代生活在海島上的人類被稱為「海民」，他們生活在各自的家園島上，憑藉元素之力和生存技藝，在家園島上進行生產、建設和裝飾。主角與自己的妹妹達莉婭，海獺夥伴古古，也在每日為生活努力勞作。故事從達莉婭被神秘人擄走開始，主角踏上了尋找妹妹的冒險。

在故事主線的基礎上，遊戲將採集製作、島嶼建設、寵物馴養等玩法融入其中，玩家可以建設管理屬於自己的小島，遇見近40種性格屬性各異的寵物，在冒險途中結識各種NPC並共同生活，與好友一起建立、壯大部落。鬥士、舞姬、遊俠和戰祭四大職業、八種天賦，水、火、土、風等元素的聯動機制，都為戰鬥提供了更加豐富的可能性。熱愛挑戰的海民可以在角鬥聯賽，破帆死鬥，部落戰等PvP平台上展示自己的實力。

無論是希望獲得島嶼DIY生活體驗的海民，還是希望體驗新奇爽快戰鬥的海民，亦或者是希望在廣闊世界中收集素材和探索秘密的海民，都可以在《海島紀元》的世界中找到屬於自己的樂趣。



5月20日，《海島紀元》宣佈將與超人氣角色熊本熊進行聯動，共同為粉絲和玩家們帶來令人心動的海島大冒險。隨著今日iOS版本上線，熊本熊也將在聯動期間，限時登錄《海島紀元》的遊戲世界。2011年3月，藉由2011年3月日本九州新幹線全線開通的契機，熊本熊誕生於日本熊本縣，並成為了熊本縣經營兼幸福部長。憑藉Q萌外形、可愛動作和絕佳的治癒力，熊本熊迅速成為全球吉祥物界的人氣角色，常常代表熊本縣出席各地的宣傳活動，在世界各地吸引了大量粉絲。

在《海島紀元》的故事中，主角與熊本熊的羈絆源自家園島上的海獺夥伴古古。古古收到來自遠方親戚的明信片，說會有一位叫熊本熊的朋友來到海島上玩，請古古好好招待。在古古的指引下，玩家將解開委託謎團，開啟限定劇情，在茫茫島嶼間找到熱情友善的熊本熊，為這位Q萌訪客尋找落腳之處，幫助熊本熊融入海島世界。喜歡熱鬧的熊本還將和玩家們一起玩耍，在捉迷藏、貪吃大嘴、胡鬧香蕉等趣味玩法中，一起度過療愈感十足的夏日時光。

新海民可以在家園島向古古領取任務。古古寶藏共有七個篇章，玩家每日可以完成一個篇章。在完成每個篇章後都能領取到價值豐厚的獎勵，包括馴寵石、高級寵物、寵物騎乘證、稀有裝備等等，全部完成後還可以獲得古古贈送的神秘禮物。 

《海島紀元》準備了豐富的單人與多人活動、副本與關卡，希望為海民們帶來帶來趣味和挑戰並存的闖關體驗。對於想要深度體驗的硬核冒險玩家，考驗個人技術和團隊策略的「先賢試煉」等玩法不容錯過。同時，海民成長到20級之後，就可以解鎖限時趣味玩法，不需要任何數值上的積累，也能夠公平的和其它玩家一較高下。

海島世界裡散佈著神秘的彩蛋，如果發現神秘生物或場景，記得要認真確認喔！成功觸發「發現秘密」「元素之靈」等系列彩蛋的海民們，都可以在遊戲內領取專屬獎勵。每塊場景都埋藏著50個以上可供探索收集的隱藏要素，其中一些隱藏要素是獨立的謎題關卡，等待熱衷探索的海民們解開。

憑藉清新卡通的畫面風格、豐富多樣的趣味玩法、靈活多變的戰鬥策略，《海島紀元》吸引了大量玩家的關注，事前登錄已突破25萬人。Android版本將於6月4日正式釋出，更多資訊請密切關注新聞報導及官方粉絲專頁資訊。

關鍵字：手機遊戲網易海島紀元

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