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ZOTAC CUP首屆慈善盃全球實況主競逐300萬元公益獎金

記者周之鼎／台北報導

–《為公益而戰》ZOTAC CUP英雄聯盟慈善盃決賽，今日正式於南港展覽館ZOTAC展區火熱開打。這次決賽不僅是首個於台北國際電腦展COMPUTEX中舉辦的慈善電競賽事，也是香港電競品牌ZOTAC舉辦的首屆 ZOTAC CUP慈善賽！ZOTAC攜手合作夥伴NVIDIA、虎牙直播、Intel、Logitech Gaming、ViewSonic、COUGAR及Battlefy，共同為電競及公益盡一份心力，並邀請了多名全球知名實況主參與決賽。

《為公益而戰》ZOTAC CUP英雄聯盟慈善盃自今年４月開始舉辦線上預賽，最後九位預賽優勝者齊聚COMPUTEX，於5月28及29日的準決賽上與台灣及香港的知名網紅「齊力斷金」、「蛋捲」、「花輪」、「咪咪蛋」、「Toyz」、「薇薇」激烈比拚。勝出準決賽的五名選手將登上今日舉行的決賽舞台，與全球頂級的英雄聯盟退役選手以及世界排名前列的實況主正面對決，為了為期三日的總決賽爭取高達新台幣300萬元的公益獎金。

參與決賽的明星級陣容包含：來自美國Team Dignitas創始成員暨英雄聯盟傳奇退役選手的「Voyboy」、以自嘲式幽默贏得高人氣的加拿大實況主「Kaypea」、著名的西班牙英雄聯盟實況主「CooLifeGame」、中國英雄聯盟職業打野的骨灰級專業資深玩家「官總」，以及因為語速飛快而被戲稱為「斷氣解說」的英雄聯盟官方解說員「昊愷」。
決賽將採積分制，所有星級實況主及選手將代表不同慈善機構，一起化身另類的「英雄聯盟」，為愛爭奪更多的善款！慈善機構包含以電競作為平台為兒童提供援助的美國Esports Foundation、支援兒童及安老設施的德國Gaming Aid、幫病童實現願望的國際喜願協會(Make-A-Wish)、援助社會弱勢族群的馬來西亞MERCY，以及澳洲最大家致力於培養青年影響力的Oaktree Foundation。比賽善款將全數捐贈給以上慈善團體伙伴。

ZOTAC於去年3月進軍台灣市場，目前於全台已有127家經銷商，2019年銷售相較2018年更有多於等倍的成長，表現亮眼！對於今年的《為公益而戰》ZOTAC CUP英雄聯盟慈善盃，ZOTAC執行董事兼行政總裁王錫豪表示:「ZOTAC CUP已為全球遊戲玩家提供免費的線上盃賽超過12年，而我們作為業界的引領者，應當鼓勵遊戲玩家透過電競為社區帶來正面的影響。今年ZOTAC也更努力投身及擴大做公益，並有幸邀得各界好手一起玩遊戲散播愛心，希望大家能享受這場別具意義的電競賽事。」

ZOTAC全球行銷總監莊曉琪也表示：「我們與慈善團體伙伴緊密合作，每個團體皆設立了各自的募捐專頁，開放給全球人士在賽事期間進行網上捐款，讓大家可以透過支持自己喜愛的LOL選手與慈善機構，齊獻一分力助公益。ZOTAC CUP比賽本身亦設有新台幣300萬元的慈善獎金，藉此拋磚引玉，鼓勵大家共襄善舉。現場並會展出ZOTAC最新的電競產品，讓來賓率先預覽。」

ZOTAC於現場亦展出多項電競週邊產品。包括最新推出的極致纖薄的ZBOX edge迷你電腦、第九代效能的ZOTAC GAMING MEK MINI電競主機，以及初次登場的ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650窄版顯示卡，提供專業電競玩家及居家休閒娛樂極致高速的體驗。

關鍵字：ZOTAC CUPZOTAC

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