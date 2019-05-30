Ubisoft E3 展前發表會將揭露全新作品有中文直播

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今天宣布，將在台港時間 6 月 11 至 14 日電子娛樂展（Electronic Entertainment Expo，簡稱 E3）上展出備受期待的全新遊戲陣容，並公開人氣遊戲情報。Ubisoft E3 2019 展前發表會將在台灣時間6 月 11 日凌晨 4 點（UTC+8）正式展開，並於凌晨 3 點開始展前發表會暖場節目，讓觀眾將可以第一時間獲得最新遊戲更新資訊。本次官方將提供全程同步中文口譯讓玩家零時差的獲得第一手資訊。

在展前發表會上預計搶先揭露重量級作品情報，包括《火線獵殺：絕境》、《全境封鎖 2》和《榮耀戰魂》的全新遊戲內容。發表會結束後，將有特別來賓參加《虹彩六號：圍攻行動》名人表演賽，相關詳細資訊將陸續公佈。

「電玩遊戲對娛樂和社會的影響日益增長，而 E3 是頌揚此一美妙文化和熱情展望未來的絕佳機會」，Ubisoft 共同創辦人暨執行長 Yves Guillemot 表示：「今年，Ubisoft 人才濟濟的開發團隊帶來了形形色色的遊戲世界，讓玩家能夠自由地表達自我，以及學習和成長。我們迫不及待想和大家分享這一切！」

今年E3 電玩展將在美國當地時間 6 月 11 至 13 日於美國洛杉磯會議中心舉辦，玩家將能親自於會場試玩一些最新揭露的遊戲作品、把握超酷的拍照機會擺出精彩姿勢、購買一些 Ubisoft 商店販售的時髦商品，以及觀賞現場由開發人員進行的遊戲展示。此外，只要到 Ubisoft 展區遊玩任何一款遊戲，就可以透過 Ubisoft Club 獲得免費的遊戲內獎勵。如果無法親自參加這場盛會，你依然可以透過在該週展覽期間每天播送的「Ubisoft E3 展場直播」節目感受現場熱烈氣氛。每天凌晨 2 點開始的直播節目，將會提供深度的遊戲巡禮、開發人員專訪以及對戰內容。觀看節目就可以獲得一些 Twitch Drops，另外還有 Ubisoft Club 準備的粉絲好康包，包含了精美的手機桌布和其他更多贈品內容。



