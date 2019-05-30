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《Pokémon Sleep》2020年亮相　玩家睡覺也能玩遊戲

記者樓菀玲／台北報導

寶可夢公司 The Pokémon Company 在 5 月 29 日展開《精靈寶可夢》的事業戰略發表會，在發表會當中一舉公開了與 Select Button 共同合作的全新遊戲作品《Pokémon Sleep》，更號稱這將會是一款讓玩家「期待起床的樂趣」的遊戲作品。

本次所推出的《Pokémon Sleep》是由過去曾經開發《跳躍吧！鯉魚王》Select Button 共同開發的作品，目前官方並未明確公開遊戲的具體玩法，但從官方釋出的影片來看，可以看到遊戲的玩法將會與過去的作品有了截然不同的面貌。

此外，官方也同步在影片當中公開了新周邊「Pokémon GO Plus+」，不僅可以當作「Pokémon GO Plus」來和《Pokémon GO》連動使用，更可以利用藍牙功能將偵測到的使用者睡眠時間傳送到手機裝置上，官方表示《Pokémon Sleep》預定將在 2020 年推出。

《Pokémon Sleep》2020年亮相　玩家睡覺也能玩遊戲（圖／翻攝自 The Pokémon Company 直播畫面）

▲ 《Pokémon Sleep》將在 2020 年推出。（圖／翻攝自 The Pokémon Company 直播畫面）

《Pokémon Sleep》2020年亮相　玩家睡覺也能玩遊戲（圖／翻攝自 The Pokémon Company 直播畫面）

▲ 「Pokémon GO Plus+」可利用藍牙將偵測到的使用者睡眠時間傳送到手機。（圖／翻攝自 The Pokémon Company 直播畫面）

關鍵字：手機遊戲精靈寶可夢Pokémon GO寶可夢Pokémon Sleep

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