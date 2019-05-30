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限時11天！PS超值優惠活動「Days of Play」下月登場

記者周之鼎／台北報導

SIET公布自2019年6月7日起至2019年6月17日為止，推出限時11天，超值優惠「Days of Play」，優惠活動詳情也正式公開。

「Days of Play」超級優惠方案包含將於2019年6月7日起限量推出特別設計的PlayStation 4「PlayStation 4 Days of Play Limited Edition」(HDD 1TB) ，售價新台幣9,980元，限量主機特色是表層採用光滑質感的鋼鐵黑，搭配深灰色底色打造時尚對比配色，搭配經典PlayStation符號圖形採用金屬質感髮絲紋設計。DUALSHOCK 4無線控制器則採用雙色搭配，正面使用鋼黑色，背面則用深灰色，而按鈕則使用了銀色的PlayStation符號圖形設計。

今年是第三年的「Days of Play」全球優惠活動，活動內容包括2019年4月26日發售的PS4 獨佔遊戲《Days Gone》（SIE Worldwide Studios），以及PlayStation 硬體、軟體、周邊配備和Network服務等。PS Plus特惠活動同步展開，活動期間，玩家可由PS Store網上以7折優惠購買「PS Plus 12個月會籍」，或於全台便利商店、特約經銷商購買「PS Plus 12+3個月會籍(NT$1,088)」。

關鍵字：Days of PlayPS特價

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