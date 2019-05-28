京劇和網路遊戲有共同點　兩岸電競文化節公開課暢談文化傳承

電競中心／綜合報導

2019海峽兩岸電競文化節傳統文化公開課「北京站」 27 日在清華科技園舉行，傳統文化研究學者、網路遊戲從業者、在京兩岸高校學子齊聚一堂，共同參與講座。此次公開課以「中華傳統文化當代呈現的新空間」為主題，特別邀請北京京劇院國家一級演員康靜、中國藝術研究院孫佳山老師、知名遊戲學者孫靜博士、中娛智庫首席分析師高東旭等多位行業專家於現場展開分享與討論，



此次活動由上海市海峽兩岸交流促進會、上海市徐匯區文創辦共同指導、上海神羽文化傳播有限公司和上海遊族體育文化傳播有限公司聯合主辦，獲得國務院台灣事務辦公室、清華大學台灣事務辦公室、北京網絡文化協會與中關村跨界創新聯盟的協助。

▲康靜是北京京劇院著名青年京劇老旦演員，被視為國粹文化的傳承者代表。（圖／主辦單位提供）



康靜在公開課現場，用豐富閱歷和專業知識為現場聽眾闡釋京劇之美；在與北京網絡文化協會合作打造的「國粹之美」系列活動中，她曾攜手多家直播平台開展了中華文化傳承活動。

京劇涵蓋了「唱、念、做、打」，並融入了豐富的歷史文化，它的涵蓋面、綜合性、觀賞非常全面，可以做為基礎的文化啟蒙教育和藝術熏陶有效途徑，所以京劇必須從小紮根，也希望得到更多的年輕人關注。網路遊戲作為網路載體的另一種重要形式，通過京劇元素和戲曲元素的融合，以寓教於樂的方式，也能夠給中華文化的傳承帶來新的活力和方向探索。

中國藝術研究院副研究員孫佳山老師認為，中華傳統文化如何在融媒介或者跨媒介形態下傳播，是走向現代化過程中，必須面對的基本問題。在當下，就是從中華傳統文化中梳理價值觀與情感，以網路遊戲、網路文學等現代媒介形式予以不斷呈現。在梳理中華傳統文化的過程，要不斷發現和挖掘自身民族風格、民族特色、民族審美的元素及內容，做好與新媒介空間的融合。

電視劇《延禧攻略》在國際上熱播、具有豐富傳統文化要素的社交遊戲《開心水族箱》得到海外認可，記錄片《我在故宮修文物》引爆互聯網，以及相關文化類綜藝在收視率屢創新高，都是很好的例證。

▲中國藝術研究院副研究員孫佳山老師分享了傳統文化在現當代傳播的歷史脈絡，並對比了中外文化產品傳播軌跡。（圖／主辦單位提供）

在公開課的《專家連連看》環節中，知名遊戲學者孫靜博士（見下圖左二／主辦單位提供）表示京劇和遊戲都是以表演形式呈現，同時都是一種視覺、聽覺互動的語言。遊戲思維可以應用到教育、醫療、軍事社會不同場景，與青少年學習結合起來，並可以通過創造性的思維中和創造性活動中提升孩子全方位的能力。樂元素副總裁王璇女士認為，玩家在遊戲過程中都是從自身的興趣愛好出發，一種高度的自我意願體現，而遊戲作品通過和傳統文化的融合，使得遊戲受眾可以很輕鬆愉快的獲得相應的文化科學知識和訊息，同時透過遊戲這一現代媒介傳遞更多積極正向的文化內容價值觀。

在課後的採訪中，上海市台辦交流處處長王躍表示，2019海峽兩岸電競文化節傳統文化公開課是一次很好的形式和嘗試，通過此次活動，讓兩岸的電競、遊戲愛好者對中華傳統文化加深了認識，並架起了交流的橋梁，彼此了解、融合發展，對兩岸電競文化產業發展有著積極正向的推動價值。

中娛智庫首席分析師高東旭先生則提到，網遊的開發需要豐富的素材，歷史悠久的中華傳統文化正是遊戲產品的素材寶庫，而網絡遊戲是傳統文化的傳承的天然載體。《王者榮耀》與敦煌研究院的跨界合作，創作了主題曲《遇見飛天》，精心設計並上線推廣楊玉環「飛天皮膚」等一系列合作形式，成為 MOBA 類遊戲在傳統文化傳承方向的典範；老少皆宜的休閒類遊戲，用戶人群分布十分廣泛，則打開了另一扇門。

《開心水族箱》先後推出京劇系列、山海經系列、非遺系列等特色的魚類，呈現了一個蘊含豐富傳統文化的網路海底世界，用寓教於樂的方式開展海洋知識少兒科普教育，為傳統文化傳承探索帶來了新的方向。

他認為，中華傳統文化的傳承需要更多的社會組織、行業企業、媒體同仁共同努力，樹立正確的網路遊戲以及網路文化內容價值觀，肩負起傳播重任；另一方面，民族文化也在全方位地轉換和發展，但是這種轉換和發展本身就是從傳統開始的。必須在構建和諧社會的實踐中推陳出新，革故鼎新；充分利用科技進步推動文化發展，運用各種有效教育手段實現有效傳承。網路遊戲是一種全新的娛樂方式，帶給用戶快樂，遊戲更是一座橋樑，可以貫通古今中外、海峽兩岸及你我之間。

中華民族歷史源遠流長，傳統文化內容豐富、包容萬象、博大精深。隨著互聯網技術發展日新月異，新媒介、新業態、新文化和新產業層數不窮，改變了人們的思想、行為和生活方式，並深刻影響著人類文明的未來發展。同時，文化與互聯網有著天然的親和力和強大的融合力，文化的傳播交流已離不開互聯網，網路文化正日益成為更加重要的表現形態。

