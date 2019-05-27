AMD公開7奈米新製程GPU「Navi」 PS5也要用！

記者周之鼎／台北報導

台灣一年一度的「台北國際電腦展（Computex）」將於明（5/28）日正式登場，AMD總裁暨執行長蘇姿丰於今日的大會Keynotes演講上公開了AMD未來的計畫，並首次拿出7奈米的新CPU「Zen 2」系列以及新的GPU「Navi」系列。

蘇姿丰表示，本次正式公開的「NAVI」架構正包含了PlayStation下一世代主機的GPU，除了和CPU「Zen 2」架構同為7奈米製程外，同時也是世界第一顆支援PCIE 4.0的GPU， 在PC部分，今年將推出RADEON VII顯示卡，以及伺服器用的RADEON Instinct N160，同樣也是7奈米製的GPU，除此之外Navi也是首款支援PCIE 4.0的GPU，意味著通道頻寬比起以往來的更高。蘇姿丰表示，Navi相較自家前代GPU架構，每時脈效能提升至 1.25 倍，每瓦效能提升至 1.5 倍。

在演講中，AMD也展示了以遊戲《Strange brigade（異國探險隊）》的效能，可以看出RADEON RX5000系列的流暢度（FPS）明顯高於對手的RTX 2070。蘇姿丰表示，AMD的GPU品牌「RADEON」橫跨PC、筆電、MAC、XBOX、PS、以及Google的雲端遊玩伺服器「Stadia」，AMD將致力於為未來的20億玩家打造最好的體驗。

「NAVI」架構的RADEON RX5700系列預計將於7月上市，更多詳情包含售價則將於兩週後的E3電玩展上公開。



