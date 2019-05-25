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《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS

電競中心／綜合報導

由遊戲商 RAINBOW HORSE LIMITED 研發，海納數位科技股份有限公司代理營運的MMORPG手遊《藍月王者》宣佈，即日起正式開啟跨服功能，而等級達到5轉的玩家，可以進入全新跨服地圖「朧月島」，展開一連串的冒險旅程，官方也同步開放全新玩法「朧月伏魔」、「朧月寶閣」、「朧月烤火」、「朧月釣魚」、副本「靈獸聖殿」及超強BOSS等，等待玩家前來體驗！面對敵人即將大舉入侵，趕緊與兄弟們一同守護朧月島的安寧，共同奮戰到底！（下圖由廠商提供）

《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS（圖／海納數位科技）
▲蔚藍無盡的海洋中有一座神秘的島嶼「朧月島」

為讓玩家迅速提升戰鬥力，玩家每天可以進行5次的日常任務「朧月伏魔」，得到大量的經驗值及血符，順利完成5次任務後，還可額外獲得「朧月藏寶圖」、斧子*99。值得注意的是，朧月島的野怪每30分鐘就會重新刷新，未被擊敗的野怪也會消失，所以玩家要抓準適當的打怪時間。而朧月島地圖也會隨機出現超級BOSS，成功打敗超級BOSS，還會掉落大量裝備。

《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS（圖／海納數位科技）
▲破解日常任務「朧月伏魔」迅速提升戰鬥力

傳說隱藏在朧月島的寶藏就在「朧月寶閣」裡，然而朧月寶閣並無固定的位置坐標，是隨機出現的，想要進入朧月寶閣則需要使用朧月藏寶圖，方能順利找到。而玩家可透過擊殺「摸金校尉」、完成「朧月伏魔」或在商城購買取得朧月藏寶圖。另外，玩家每天有3次機會進入朧月寶閣，一次只能停留5分鐘，寶閣內擁有稀有朧月寶箱，玩家開啟寶箱後，可領取道具獎勵。而每個寶閣內前兩個寶箱皆可免費領取，也可以使用元寶開啟寶箱，獲得雙倍獎勵。

《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS（圖／海納數位科技）
▲尋找神秘朧月寶閣 開啟稀有寶箱

為增強玩家的內功技能，朧月島上會隨機刷新篝火堆，玩家只要帶上內功石在篝火附近儲存內功經驗，待內功石存滿後，即可獲得大量內功經驗。玩家每天可以到朧月島中的朧月海女處領取免費內功石，但千萬留意附近的野怪，一不注意將會遭受攻擊！

《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS（圖／海納數位科技）
▲朧月烤火，內功經驗UP UP！

休閒玩法朧月釣魚 輕鬆遊玩賺取獎勵

在《藍月王者》中，也新增休閒玩法「朧月釣魚」，讓玩家一邊輕鬆遊玩一邊賺取大量經驗，玩家攜帶魚餌至朧月島附近海岸釣魚，就有機會捕獲不同種類的魚類，並可與朧月漁夫兌換到大量經驗、綁金及護盾等獎勵。如玩家魚餌數量不夠時，可擊殺任意BOSS，即有機率拿到魚餌。

《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS（圖／海納數位科技）
▲休閒玩法朧月釣魚，輕鬆遊玩賺取獎勵。

朧月島上有位神秘老人將會隨機出現在任意地方，遇見神秘老人的玩家，可將龍4轉裝備重鑄成一件6轉裝備，想要增強自身裝備的玩家，千萬不要與神秘老人擦肩而過。

《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS（圖／海納數位科技）

▲遇見神秘老人，打造高級裝備。

《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS（圖／海納數位科技）

▲全新靈獸聖殿副本，待玩家前來挑戰。

在朧月島中，也開放全新副本「靈獸聖殿」，玩家只要集滿朧月島伏魔能量，即可開啟靈獸聖殿，每天只能開啟一次，入口開啟時間為10：00－24：00，而靈獸聖殿分別為青龍、朱雀、白虎、玄武，玩家進入靈獸聖殿後，僅有3小時的活動時間，而前兩個小時，玩家只能擇一聖殿挑戰，最後1小時則可隨意挑選。此外，玩家如果想要快速累積伏魔能量，可透過朧月伏魔、朧月寶閣、朧月烤火、朧月釣魚以及擊殺BOSS等方式增加能量。

《藍月王者》全新跨服征戰朧月島　開放靈獸聖殿副本、超強BOSS（圖／海納數位科技）

▲巨大兇猛BOSS隱匿朧月秘境，朧月秘境藏於朧月島中，危險且神秘，據說巨大兇猛BOSS隱匿其中，玩家擊敗可以獲得豐厚的秘境寶藏。

關鍵字：藍月王者朧月島

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