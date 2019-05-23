慶系列首次中文版上市！《王國之心III》團隊來台會玩家

記者周之鼎／台北報導

由Square Enix開發的大作《王國之心III》繁中版終於在今（5/23）日正式上市。同時本作也是系列以來首次的中文化。《王國之心》系列品牌總監橋本真司以及共同監製安江泰來到台灣，與百名玩家相見歡。

《王國之心》系列是一個日美合製，由史克威爾艾尼克斯和迪士尼互動工作室合作的作品，《王國之心》最早在1997年就開始開發，首部作品為2002年，系列總共推出11部作品（含MIX版為19部），全世界累積出貨超過2500萬套。但過去皆沒有中文化記錄。

本系列橫跨多個不同的遊戲平台，以Square Enix創作的原創故事，融合迪士尼世界為舞台，遊戲中加入迪士尼旗下眾多作品的人物和要素。系列最新作《王國之心 III》當中，更加入皮克斯作品等全新世界，發展出更加龐大的世界觀。本次參與的主要迪士尼作品舞台包含了《冰雪奇緣》、《大英雄天團》、《魔髮奇緣》、《神鬼奇航》、《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《大力士》等作品，還有許多迪士尼人物也會以各種形式登場。

橋本真司說，從2002年發售的《王國之心》初代至今已經過了17個年頭，但是過去都沒有中文化，對此真的非常遺憾，不過很感謝台灣玩家的熱情，讓繁中版終於正式實現。安江泰說：「中文化對我們來說是第一次的嘗試，對我們來說很新鮮，雖然晚了一點交到玩家手上，但對此我們對此覺得非常光榮。」橋本真司表示，在玩三代之前，建議在Playstation TW的 youtube 頻道上可以觀看五支回顧影片的繁體中文版，對於遊戲劇情會更好理解。

▲《王國之心》系列品牌總監橋本真司。

談到開發過程，橋本真司說：「《王國之心》最特別的地方就是因為跟迪士尼合作，因此需要跟迪士尼做很多的溝通交涉，這些作品在《王國之心》中要怎麼發揮，如何把王國之心本身的角色融入到迪士尼的世界中，是相當有趣的挑戰。當作品完成之後，迪士尼感到相當開心，因為雙方融合得非常好，也在皮克斯的總公司中舉辦了慶功宴，對於日本人來說能進入這些地方是很困難的，皮克斯的員工們也讚不絕口，因此感到相當開心。」

安江泰表示製作每個世界時，會先設定每個世界的環境，像是雲的形狀、海的材質之類的設定，在美術方面也會做一些不同的設定，像是「樹」在魔法奇緣或是神鬼奇航的世界就有完全不同的樣貌，對於這些都要跟迪士尼詳細討論。被問到開發上最困難的地方，安江泰笑說：「每個地方都很痛苦。」因為《王國之心III》是一款集大成的作品，所以每到一個地方就會去回顧舊作，來討論過去有哪些優點或是缺點來保留或改進。

▲《王國之心III》共同監製安江泰。

安江泰也透露了另一位製作總監野村哲也的開發秘辛，安江泰說：「野村先生是個會語出驚人的人，比如大家在討論如何運用UE4引擎到極限時，野村卻表示自己想要做一個2D遊戲而且角色只要有兩個動作，做完後發現相當有趣，結果一口氣作了很多個，成為了作品中的小遊戲。」。被問到為什麼這次小遊戲這麼多，安江泰則說「在開發小遊戲時候其實沒有多想，只覺得『玩家應該會喜歡這個吧』，於是就一直做了。」

▲問答時間有玩家以日語流利回答出相當困難的問題，獲得野村哲也簽名版。

被問到遊戲中最喜歡的世界，橋本真司說：「我個人最喜歡的則是《大英雄天團》的世界，因為這個世界的舞台相當廣大。」安江先生則表示：「我最喜歡《玩具總動員》的世界，因為這個世界我們很早就開始開發，我們做了超過100種玩具在遊戲中，而且每個都可以互動。裡面有一個變聲器，使用了玩家角色就會變身，請務必試試看。」挑選是希望每個世界都有不同的玩法，且風格迥異。

橋本真司表示，本作中不光是主要的舞台，也有一些尋找米老鼠的要素，還有很多細節的要素，因此會值得玩家玩好幾輪。最後在面對玩家詢問時，橋本真司表示目前確實再開發《王國之心III》的DLC，不過詳情得於日後發表。