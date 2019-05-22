網易攜手漫威打造「獨家遊戲」　傳新作將登手遊平台

▲ 網易攜手漫威打造「獨家遊戲」，將漫威世界主題的遊戲、電視劇及漫畫作品帶給全球的粉絲，（圖／翻攝自網易官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

網易在網易遊戲年度記者會當中宣布，將攜手漫威共同開發獨家遊戲，將漫威世界主題的遊戲、電視劇及漫畫作品帶給全球的粉絲。

網易公司創始人兼首席執行官丁磊在記者會上對外表示，網易相當很欣賞漫威數年來創作的諸多優秀作品，期待能將這些深受大家喜愛的故事和角色融入世界一流的娛樂產品，丁磊說：「我們會堅守網易『遊戲熱愛者』的品牌主張，努力提供遊戲玩家和漫威粉絲喜愛的高品質內容。」

漫威娛樂總裁 Dan Buckley 表示，漫威超級英雄開啟了一個故事宇宙，能在今天各類場景中引起廣泛共鳴，而遊戲是體驗這些故事的最好管道之一，漫威認為網易作為全球線上遊戲的引領者之一，十分適合將漫威宇宙呈現給全球玩家。

然而網易宣布與漫威展開合作並非沒有前兆，早在今年年初之時，前《爐石戰記》遊戲總監 Ben Brode 便曾經拍過一段短片，在影片內容當中，Ben Brode 說他所成立遊戲開發公司 Second Dinner 收到了來自網易的 3000 萬美元投資，而這些資金將會用來協助他們正在開發的「Marvel」相關遊戲。

而根據先前 Second Dinner 對外發出的人才需求，當時 Second Dinner 有明確的在人才招募內容中提到，遊戲開發會以手機平台為主，如今網易自行對外宣布將與漫威合作，也證實了 Ben Brode 當時對外所說的內容並非無跡可循。

此外，網易也在記者會當中宣布將推出《陰陽師Onmyoji》的衍生新作，而這次的新作將定名為《陰陽師妖怪屋》，是一款基於《陰陽師》的世界觀背景製作的妖怪養成手機遊戲，並由龍邑遊戲負責代理發行台灣地區。