園田海未聲優三森鈴子傳婚訊　對象是摔角選手岡田和睦

▲ 日本聲優三森鈴子。（圖／翻攝自 livedoor NEWS）

記者樓菀玲／台北報導

過去曾為《LoveLive!》園田海未、《偵探歌劇 少女福爾摩斯》夏洛克・雪莉福德⋯⋯等眾多角色獻聲的日本聲優三森鈴子，在 4 月 12 日透過官方部落格對外發文表示自己有了結婚對象的消息。

根據官方部落格內文指出，三森鈴子的結婚對象為日本職業摔角選手岡田和睦，三森鈴子在文中表示自己還並不成熟，所以會以自己的母親作為目標，努力成為一個能夠撐起家庭的女性，至於表演事業方面也會不斷努力精進，繼續朝著更高的目標前進，並在文末寫道表示非常感謝各位粉絲一直以來的支持。

三森鈴子在過去就曾經在公開場合表示自己喜歡摔角，並且在 2018 年 1 月時被日本媒體爆出兩人已經在交往狀態，時至今日終於正式宣布結婚，此一消息爆出後，三森鈴子的相關 hashtag「#三森すずこ」更一舉躍上日本推特熱門關鍵字，不少粉絲對此消息也紛紛表示喜聞樂見，對三森鈴子的婚事表示祝福。

由於之前有許多聲優紛紛宣布結婚的消息，而結婚對象大多都是一般上班族，對於此次三森鈴子的結婚對象並非一般上班族，也有粉絲笑說這次這次終於不是一般男性（指上班族）的勝利了。