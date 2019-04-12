《虹彩六號》職業聯賽第9賽季亞太區總決賽本週末開打

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 宣佈，《虹彩六號》職業聯賽第 8 賽季亞太區總決賽即將在本週末 4 月 13 日、14 日兩天於澳洲雪梨 ESL Studio 線下開打，來自亞太區 4 個子賽區包含日本、南韓、東南亞與紐澳共 8 支經過 3 個月線上例行賽出線的隊伍將爭奪兩個代表亞太區出征下月在義大利米蘭所舉辦的全球總決賽資格。

東南亞賽區在經過先前為期三個月的線上例行賽後，由來自新加坡的 Aerowolf 與泰國的 Xavier E-Sports 出線；同時本次更有國際知名戰隊 Cloud9 首次參戰，Cloud9 在上週簽下了南韓的 Mantis FPS 並正式進軍《虹彩六號》職業聯賽，也是繼 Fnatic 後第二支國際頂尖戰隊投入亞太賽區，勢必為《虹彩六號》職業電競的後續發展增添更多看頭。目前《虹彩六號：圍攻行動》在全球已擁有超過 4 千 5 百萬名玩家，全球頂尖電競戰隊包含 PENTA Sports、Evil Geniuses、SK Gaming、Team Liquid、FaZe、Rogue 在內持續投入。

晉級本季亞太區總決賽的戰隊包括：

• NORA-Rengo（日本）：Merieux 和他的隊友以驚人的打法聞名，他們希望在自己的祖國日本給當地觀眾留下深刻印象。Wokka 在賽季結束前的離開對戰隊來說或許是一大損失，但是他們在第 8 賽季職業聯賽總決賽以及 2019 年 SIX 國際邀請賽中令人印象深刻的表現證明了他們是一支令人畏懼的戰隊。

• Cyclops（日本）：這支兩次戰勝 NORA-Rengo 的戰隊滿懷雄心壯志地期待亞太區總決賽的到來。身為日本區第二種子的他們或許對線下賽事不是最有經驗，但毋庸置疑他們不乏天賦。

• Fnatic（澳洲）：毫無疑問，這支澳洲戰隊是最受喜愛的參賽隊伍之一，到目前為止的所有國際線下賽事都可以看見他們的身影。他們的目標是挾著在 2019 年 SIX 國際邀請賽中的驚人氣勢再次於第 9 賽季亞太區總決賽中有精彩表現。

• Orgless（澳洲）：這支由前 Athletico 成員組成的戰隊，在第 8 賽季職業聯賽線上賽裡終結了 Fnatic 的紐澳區霸主地位。作為澳洲區第二種子的他們，本季也拿出了精彩表現。澳洲鄉親對他們有很高的期望。

• Xavier Esports（東南亞 / 泰國）：繼第 8 賽季完美無瑕的表現之後，這支泰國戰隊在第 9 賽季裡大有長進。作為東南亞區第一種子的他們，在整個線上賽季中寫下了不敗神話。

• Aerowolf（東南亞 / 新加坡）：組成這支戰隊的新加坡選手，先前曾在 2017 年第一屆 SIX 國際邀請賽上於國際舞台發光發熱。這支戰隊最初名為「Envy」，是亞太區最有經驗的老牌戰隊之一，仍在尋求首次打入職業聯賽全球總決賽的機會。

• Cloud9（南韓）：原名 Mantis FPS 的這支戰隊，最近被世界知名的 Cloud9 電競戰隊相中。他們在 SummerRain 的帶領下於職業聯賽第 9 賽季中表現出色，拿下了韓國區第一種子。在國際舞台上，他們也證明了自己不容小覷：於 2019 年 SIX 國際邀請賽中分別與 G2 Esports 和 Team Liquid 精彩對決。

• Ageless（南韓）：身為南韓區第二種子的他們，即將開始他們首次的亞太區總決賽之旅，並希望能贏得前進職業聯賽全球總決賽的門票。他們將借重先前以 New Life 戰隊成員身份參加過上季亞太區總決賽的 CATsang 的經驗。

本次賽事中文轉播將由阿森、BigBoss、Paul 鸚鵡羅、劉小魚與 Kvn 共同播報，廣東話轉播由 Devils 與 Oba 共同播報，在 Twitch 與 YouTube 頻道同步播出，4 月 13 日帶來 8 強賽事、14 日帶來 4 強賽與總決賽；另外也將同時提供英語、日語、韓語與泰語等多國語言轉播。

