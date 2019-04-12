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不重視連段重視刀劍比拼！《侍魂 曉》製作總監來台詳解遊戲機制

▲《侍魂 曉》遊戲總監黑木信幸（使用地雷震）對戰台灣知名格鬥選手ET（使用娜可露露）。

記者周之鼎／台北報導

SNK最新格鬥遊戲《侍魂 曉》即將於 6月27日在PS4、XBOX ONE推出，在PAX EAST公開實機試玩後也帶來台灣（全球第三站），今日遊戲總監黑木信幸來到台灣，不僅和台灣最強格鬥高手ET來上一場對戰，也詳細解釋了遊戲系統機制。

遊戲總監黑木信幸過去曾開發《惡狼傳說》、《龍虎之拳》，2014年回到SNK開發《拳皇14》， 黑木信幸說，在當年製作《惡狼傳說》，看到《侍魂》發表趕到相當大的震撼。過去也參與過1997年的《真說侍魂 武士道列傳》的開發。這次的《侍魂 曉》是以二代《真侍魂 霸王丸地獄變》作為基底來研發，追求當年一擊必殺的本質，讓全球的玩家一眼就可以看出來這是和風遊戲。但這也是最難的部分，因為國外認定的和風和日本認定的其實有很大的差距，如何拿捏這個平衡是最困難的地方。

而這次的《侍魂 曉》是在第五代和第一代中間的故事，有全新的BOSS登場，本作共有16位角色，其中有3位是全新新角色，此外還有更多角色透過DLC登場。黑木信幸透露，這次的選角主要考量人氣，以及角色特色。此外這次是先做好外型再做角色設定。而在故事上製作人表示：「侍魂過去是一年一代的歷史，因此也只剩這邊還有空間了，另外在這個時間點創造劇情，可以和之後的天草篇結合，可以有比較好的發揮。」

本次新增的三個角色首先是「妲麗 刀伽」，製作人表示本作中沒有氣絕，但她有一招可以氣絕對手。第二位是「吳瑞香」，雖然這個角色操作上有點困難，但如果會玩會非常強，在性格和外型上都是可愛的角色。而最後一位就是「鞍馬夜叉丸」，製作人說：「雖然他很有話題，但他不是本作的主角，但我們希望他在未來可以繼續活躍。他怒氣爆發時會取下面具，而且性格大變，怒氣結束後面具不會戴回去，但會回歸原本的個性，是製作上很困難的角色，武器是長卷，可以從空中投擲出去攻擊。」

在系統上，本次刻意的強調了「一擊必殺」所以緊張感將會非常重，因此大斬的傷害非常高。和以前的侍魂一樣，在戰鬥中可以累積怒氣值，怒氣值累積滿則可以使用強大的高傷害技能。三大高傷害的技能中，怒氣頂點或怒氣爆發可以使用「彈飛武器必殺技」，第二則是「一閃」，可以在怒氣爆發下使用，我方血量越低，對手血量越高可以造成越高傷害，傷害程度和怒氣保有程度成反比，而最強大的秘奧義在一場BO中只能使用一次，也是傷害最高的技能。

本次遊戲一共有六個模式，故事模式每一位角色都有單獨的故事，DLC角色也會有單獨故事，在長度上和過去SNK的故事差不多。而在這次的道場模式中擁有SNK正在新申請專利中的「AI」，AI會學習玩家的行為和習慣，接近幾乎你在打鬥的感覺，玩家可以上傳自己的分身，或是下載其他玩家的來對戰。

在今日的記者會上，台灣的格鬥強者「ET」也來到現場和黑木信幸對戰，雖然在三次的對戰以2:1落敗，但每一次都打滿三場，而且製作人說：「這是第一次跟ET交手，ET只有在剛剛玩了一小時，但我其實玩了兩年，但還是很驚險的才打贏他。」

而《侍魂 曉》也確定將進軍電競，除了獲得世界最大EVO的比賽項目外，SNK自辦的官方格鬥大賽也將納入，預計自今年發售後陸續將展開分站賽，一年內將有10多個分站賽。

最後台灣媒體也對製作人提問，首先是是本次《侍魂 曉》受到攻擊後會有血跡在身上，但過一段時間會自動消除掉，為何考慮這麼做？對此黑木信幸說：「首先一直噴血當然是做的到的，但我們並不希望血腥成為遊戲的主要特色，噴血的部分只是遊戲本身的表現之一，但更為血腥的話面我們認為是沒有必要的，對於看到噴血有點不舒服的玩家，我們也提供了關掉噴血的選項。」

此外本次在一閃、秘奧義等高傷技能每位角色的各指令都變的統一，而且也相較真侍魂簡單很多，製作人表示：「因為現在電競確實是很重要的考量點，大部分8成的玩家都還是在家裡玩不會去比賽，所以希望讓他們可以輕易放出這些招是來體會遊戲的魅力。」而對於一閃，製作人也強調一閃剩的體力越高，造成的傷害越低，所以危機時反而傷害會相當大。而這次並不強調combo（連段），主因是太多遊戲都有，雖然並不否定這樣的設計，但也希望保有系列中一擊高威力的特色。

最後問到關於故事內容會接續0代還是1代，以及是否會有隱藏角色、技能的登場，製作人還表示暫時是秘密，屆時玩家就會瞭解。此外本次也宣布，台灣預購特點為霸王丸所使用的刀「河豚毒」開瓶器。


 

關鍵字：侍魂 曉ET侍魂

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