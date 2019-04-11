知名 Cosplay 螺旋貓詮釋《Apex英雄》如旋風般的「惡靈」

▲ 螺旋貓 TASHSA 成員角色扮演《Apex英雄》惡靈（合成圖／取自螺旋貓推特）



網路新聞中心／綜合報導

前陣子Electronic Arts 旗下大逃殺類型遊戲《Apex英雄》席捲全球遊戲市場，近日韓國專業知名 Cosplay 團體「螺旋貓」（Spiral Cat's）旗下 TASHSA 成員也首度對外公佈本次角色扮演的惡靈（Wraith），以及槍枝與演示維度裂縫場景。

當然這並不是 TASHSA 成員第一次角色扮演，因為過去他也曾經角色扮演《英雄聯盟》屍姬造型的吉茵珂絲與《魔獸世界》希瓦娜斯、《星海爭霸2》刀鋒女皇「莎拉·凱莉根」等等不同的主題，都相當成功吸引全球粉絲的高度關注。

另外，隨著近年來 Youtube 盛行的趨勢，韓國專業 Cosplay 團體「螺旋貓」也開啟專屬頻道，向全球粉絲分享許多角色扮演活動，日前該頻道在 4 月 10 日也成功突破一萬人訂閱的紀錄。