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《鬥陣特攻》全新PVE活動「失控倒數」下週登場

記者周之鼎／台北報導

《鬥陣特攻》捍衛密令活動即將於 4 月 17 日 (三) 重新回歸，並帶來全新任務「失控倒數」，玩家將化身捍衛者英雄閃光、源氏、溫斯頓或慈悲，追擊智械利爪組織的首領「馬克西米連」。此外，捍衛密令的「零度叛亂」及「制裁行動」將再度上線。此外，《MCL台港澳網咖電競聯賽》將舉辦「鬥陣特攻死鬥之王」網咖賽，並以超人氣英雄「源氏」為指定英雄；即日起至4月14日 (日) 止，開放台港澳玩家報名，總獎金獎項逾40萬元。

節慶活動《鬥陣特攻》捍衛密令即將於 4 月 17 日 (三) 迎接全新任務 ─「失控倒數」。玩家將選用捍衛者英雄閃光、源氏、溫斯頓或慈悲，追擊智械利爪組織的首領「馬克西米連」。隨著風暴前緣逼進馬克西米連在古巴的藏身處，英雄無不加緊腳步，希望能把握機會抓住行蹤難測的他。捍衛密令的「零度叛亂」及「制裁行動」將再度上線，讓玩家可從這些任務深入瞭解捍衛者組織的重要歷史環節，並獲得超過 160 種物品。

此外，熱愛《鬥陣特攻》電競的台港澳玩家千萬別錯過《MCL台港澳網咖電競聯賽》的「鬥陣特攻死鬥之王」網咖賽，即日起至4月14日 (日) 止，開放報名。從網咖海選賽、地區冠軍賽、總冠軍賽皆有獎勵，總計超過40萬元獎項好禮。本次賽事的指定英雄為超高人氣的「源氏」，考驗所有參賽選手如何將源氏的技能特色，發揮到淋漓盡致，爭奪台港澳「鬥陣特攻死鬥之王」封號。

關鍵字：鬥陣特攻PVE失控倒數

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