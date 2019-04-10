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智冠科技3月營收5.07億元　Q1單季合併營收達14.96億

智冠前進2018 ChinaJoy　新作《我的亞瑟王》《無雙之王》亮相（圖／智冠集團提供）

科技中心／綜合報導

智冠科技（5478）公佈108年3月營收507,946仟元，較去年同期412,688仟元，成長23.08%，自結第一季單季合併營收14.96億元，年增19.82%。

展望第二季，子公司中華網龍自製研發、以15年經典IP回歸的《戀愛盒子M》手遊新作，上月底舉辦限量封測活動，自開放帳號申請到遊戲體驗，吸引眾多玩家熱情參與，人氣持續攀升，遊戲主打豐富的社交玩法，並重現擺攤交易、多人競技場、紙娃娃換裝以及小屋佈置等特色系統，預計於近期開啟事前登錄，帶領玩家重溫當年與線上好友們相識邂逅的感動；而《吞食天地M》也即將展開東南亞地區封測，拓展海外市場版圖。

遊戲新幹線旗下代理線上遊戲《信長之野望Online》、《新龍之谷Online》本月相繼帶來全新系統、故事劇情等豐富改版內容；智凡迪旗下《MCL台港澳網咖電競聯賽》多場熱門遊戲賽事開跑，3月舉辦「第五人格 x MCL 城市狂歡派對盃」精彩完賽，4月起更將接力推出「鬥陣特攻死鬥之王」社群網咖賽，召集台港澳電競好手踴躍挑戰。

金融科技子公司藍新科技上月攜手台新銀行開辦網路商店信用卡外幣收單服務（DCC），降低匯率變動與交易風險，瞄準外國消費者網購商機，協助電商業者拓展全球客源。

而即將進軍線下實體通路的重點服務「智慧支付平台系統」，將以整合電子支付、行動支付、電子票證、信用卡等多元支付的服務優勢，並聯合導入《ezPay簡單付》電子錢包，加速布點全台商店門市。此外，繳稅季來臨，《ezPay簡單付》電子錢包提供民眾以手機APP掃描稅單快速繳納各種稅款，本月起已可繳納使用牌照稅，綜合所得稅及房屋稅也將於5月1日開徵。

關鍵字：智冠科技財報

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