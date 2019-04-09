玩之前一定得看！Xbox釋出《王國之心IIII》五部前情提要中文影片

記者周之鼎／台北報導

台灣微軟於今日釋出5支「與III相關的過去篇章」系列宣傳影片為《KINGDOM HEARTS III》繁體中文字幕版上市作暖身。分別依序是「啟程之章」、「記憶之章」、「黃昏之章」、「黎明之章」及「黑暗之章」五篇，影片講述了獲得鑰刃的主角「索拉」如何踏上「嶄新世界」的旅程，以及冒險至今的種種過往。

《王國之心》系列是一個日美合製，史克威爾艾尼克斯和迪士尼互動工作室合作的作品，本系列橫跨多個不同的遊戲平台，其中包含迪士尼旗下眾多作品的人物和要素，以迪士尼世界為舞台，系列最新作《王國之心 III》當中，更加入皮克斯作品等全新世界，發展出更加龐大的世界觀。

這五部《王國之心》前情提要影片是先前Square Enix為了新玩家或是已經忘記劇情的老玩家所製作的。《王國之心III》是系列作第一款中文化，不少台灣玩家當年玩王國之心都是有看沒有懂，而《王國之心》系列的故事因為內容包含了不同的「記憶」，概念上等同產了不同的時空，因此就算看的懂日文，還是不太容易理解，因此如果玩家有計畫要遊玩《王國之心III》玩家，不妨回顧一下這五部前情提要影片，屆時可以更快融入《王國之心III》的故事中。

《王國之心III》繁體中文版預計於5月23日上市，平台為PS4、XBOX ONE。