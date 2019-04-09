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《英雄聯盟》亞洲三大賽區四強出爐 洲際賽將正面對決

英雄聯盟洲際賽day3。（圖／記者周之鼎攝）

記者周之鼎／台北報導

儘管《英雄聯盟》開發商Riot Games在今年停辦了五大賽區之外的洲際對抗賽受到不少玩家批評，但五大賽區的洲際賽依然會舉行，而在昨（4/7）日LPL的四強名單出爐後，也正式確認了今年亞洲對抗賽參賽的12隻隊伍。

《英雄聯盟》亞洲對抗賽今年將是第三屆，繼前兩屆由台灣、大陸舉辦後，理應這次將輪到韓國主辦。在參賽的12隻隊伍中，首先台灣的LMS雖然還未展開季後賽，但由於季後賽只取四強，因此包含MAD、FW、J Team、AHQ四隊都確認獲得亞洲對抗賽資格。

在對岸的LPL聯賽中，去年曾參與洲際賽的EDG、RNG、RW都紛紛在季賽以及季後賽中箭落馬，牛排帶領的RW以及Maple、Swordart所在的SN都未能打進季後賽，而Karsa所在的RNG則是在日前的季後賽敗給JDG遭到淘汰，反倒是正在 FPX 執教的前閃電狼教練「戰馬」有望在亞洲對抗賽對陣閃電狼。值得一提的是JDG在擊敗RNG後，目前正在嘗試上演「老八傳奇」的奇蹟。LPL將由FPX、IG、JDG、TOP四隊參與。

在韓國LCK聯賽中，Griffin在今年春季賽展現神檔殺神的實力以15-3奪下例行賽第一名，而走馬換將後的SKT在Faker的帶領下則以14-4緊追在後，證明重生後的SKT仍是頂極強隊之一。在季後賽開賽後，第五名的DWG擊倒第四名的SB後，雖然敗給第三名的KZ終止季後賽之旅但仍獲得洲際賽參賽資格，LCK春季賽目前已經準備要打冠軍戰，將由SKT出戰Griffin，而亞洲對抗賽預計將由Griffin、SKT、KZ、DWG參賽。

目前官方尚未公開亞洲對抗賽的詳細資訊。

關鍵字：英雄聯盟LOL亞洲對抗賽洲際賽

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