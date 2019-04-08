全球限量台灣也有！Seiko推出《鋼彈》40週年錶款

記者周之鼎／台北報導

Seiko Watch Corporation為紀念全球知名電視動漫「機動戰士鋼彈」問世40周年，由旗下專業運動腕錶系列與其合作推出「鋼彈RX-78-2」、「夏亞專用薩克MS-06S」及「量產機薩克MS-06」共3款限量聯名錶，並在日本全國和海外市場販售。將分別於4月中及8月上市，並於SEIKO限定店家販售。

＜Seiko Prospex> 為Seiko旗下專業運動錶款系列，專為潛水及戶外活動打造，是一款擁有專業功能的運動手錶品牌。商品系列橫跨「陸、海、空」領域，自1965年第一款日本國產潛水錶上市以來，皆基於傾聽潛水家、極地冒險家的需求，陸續推出搭載獨家技術的劃時代產品。今年SEIKO為紀念全球知名電視動漫「機動戰士鋼彈」問世40周年，特別推出的三款「機動戰士鋼彈」限量聯名錶，設計主軸以鋼彈40年前系列作品中所登場的兩軍勢力-地球連邦軍的鋼彈、吉翁公國麾下的量產機薩克、以及夏亞專用薩克等3機體，透過別具特色的顏色及自然不做作的設計呈現各機動戰士的特徵。

※「鋼彈RX-78-2」限定錶款 為終戰帶來曙光

為了呼應一年戰爭中的地球連邦軍王牌、也就是為終戰帶來曙「光」的鋼彈（機體型號：RX-78-2），錶款處處可見限定的特別規格。為了體現精銳、先進的鋼彈機體，採用高規格的LX系列（其命名來自拉丁語的「Lux」一字，意指「光明」）。錶款設計配置有「鋼彈RX-78-2」特有象徵的紅、藍、黃三個顏色，旋轉錶圈12點鐘的位置施以仿照頭部感應器的經典標識，錶殼側面更刻印上機體型號「RX-78-2」、背蓋及錶冠則配上地球連邦軍標識等，處處可見為一年戰爭畫下休止符的王牌機體細節。

本次「鋼彈RX-78-2」限定款獨享的特別規格是另贈鱷魚皮錶帶，可依場合變換搭配，呼應動漫中隨機應變使用不同裝備的「鋼彈RX-78-2」，錶款也將附有刻劃著地球連邦軍象徵符號的專屬錶盒。「鋼彈RX-78-2」聯名錶款台灣限量25只，預計八月於SEIKO限定店家上市。

※吉翁公國榮光永存 再現薩克傳奇



與地球聯邦軍互為宿敵的吉翁公國，最獨具代表性的便是吉翁軍的量產機 MS-06 薩克與劇中知名角色「紅色彗星」夏亞，本次聯名款由潛水錶中深受各國專業潛水者信賴的PROSPEX MARINE MASTER PROFESSIONAL打造「夏亞專用薩克」（機體型號：MS-06S）以及「量產機薩克」（機體型號：MS-06）聯名錶款。

「夏亞專用薩克」錶款呼應紅色機體；「量產機薩克」錶款則以軍綠色為主色，展現MS-06薩克的經典配色。錶款藉由秒針詮釋吉翁軍機動戰士招牌的獨眼巨人（感應器），錶款構造也營造了能源傳輸管氛圍於錶圈上，兩款薩克的外胴保護圈上刻有機動戰士機體型號等等，鉅細靡遺地重現了能讓地球聯邦軍戰慄、剛健的機動戰士世界觀。

而讓人聯想到各機動戰士的彩色強化矽膠錶帶上，精心設計了別名「紅色彗星」的夏亞．阿茲納布爾個人標誌（SLA031J1）以及吉翁公國標誌（SLA029J1），正是聯名款獨特的魅力之處。兩款商品將用印記吉翁軍標誌的專屬錶盒封裝。台灣各限量50只，四月中於SEIKO旗艦店限定販售。