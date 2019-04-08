ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

全球限量台灣也有！Seiko推出《鋼彈》40週年錶款

記者周之鼎／台北報導

Seiko Watch Corporation為紀念全球知名電視動漫「機動戰士鋼彈」問世40周年，由旗下專業運動腕錶系列與其合作推出「鋼彈RX-78-2」、「夏亞專用薩克MS-06S」及「量產機薩克MS-06」共3款限量聯名錶，並在日本全國和海外市場販售。將分別於4月中及8月上市，並於SEIKO限定店家販售。

＜Seiko Prospex> 為Seiko旗下專業運動錶款系列，專為潛水及戶外活動打造，是一款擁有專業功能的運動手錶品牌。商品系列橫跨「陸、海、空」領域，自1965年第一款日本國產潛水錶上市以來，皆基於傾聽潛水家、極地冒險家的需求，陸續推出搭載獨家技術的劃時代產品。今年SEIKO為紀念全球知名電視動漫「機動戰士鋼彈」問世40周年，特別推出的三款「機動戰士鋼彈」限量聯名錶，設計主軸以鋼彈40年前系列作品中所登場的兩軍勢力-地球連邦軍的鋼彈、吉翁公國麾下的量產機薩克、以及夏亞專用薩克等3機體，透過別具特色的顏色及自然不做作的設計呈現各機動戰士的特徵。

※「鋼彈RX-78-2」限定錶款　為終戰帶來曙光

為了呼應一年戰爭中的地球連邦軍王牌、也就是為終戰帶來曙「光」的鋼彈（機體型號：RX-78-2），錶款處處可見限定的特別規格。為了體現精銳、先進的鋼彈機體，採用高規格的LX系列（其命名來自拉丁語的「Lux」一字，意指「光明」）。錶款設計配置有「鋼彈RX-78-2」特有象徵的紅、藍、黃三個顏色，旋轉錶圈12點鐘的位置施以仿照頭部感應器的經典標識，錶殼側面更刻印上機體型號「RX-78-2」、背蓋及錶冠則配上地球連邦軍標識等，處處可見為一年戰爭畫下休止符的王牌機體細節。

本次「鋼彈RX-78-2」限定款獨享的特別規格是另贈鱷魚皮錶帶，可依場合變換搭配，呼應動漫中隨機應變使用不同裝備的「鋼彈RX-78-2」，錶款也將附有刻劃著地球連邦軍象徵符號的專屬錶盒。「鋼彈RX-78-2」聯名錶款台灣限量25只，預計八月於SEIKO限定店家上市。

※吉翁公國榮光永存 再現薩克傳奇

與地球聯邦軍互為宿敵的吉翁公國，最獨具代表性的便是吉翁軍的量產機 MS-06 薩克與劇中知名角色「紅色彗星」夏亞，本次聯名款由潛水錶中深受各國專業潛水者信賴的PROSPEX MARINE MASTER PROFESSIONAL打造「夏亞專用薩克」（機體型號：MS-06S）以及「量產機薩克」（機體型號：MS-06）聯名錶款。

「夏亞專用薩克」錶款呼應紅色機體；「量產機薩克」錶款則以軍綠色為主色，展現MS-06薩克的經典配色。錶款藉由秒針詮釋吉翁軍機動戰士招牌的獨眼巨人（感應器），錶款構造也營造了能源傳輸管氛圍於錶圈上，兩款薩克的外胴保護圈上刻有機動戰士機體型號等等，鉅細靡遺地重現了能讓地球聯邦軍戰慄、剛健的機動戰士世界觀。

而讓人聯想到各機動戰士的彩色強化矽膠錶帶上，精心設計了別名「紅色彗星」的夏亞．阿茲納布爾個人標誌（SLA031J1）以及吉翁公國標誌（SLA029J1），正是聯名款獨特的魅力之處。兩款商品將用印記吉翁軍標誌的專屬錶盒封裝。台灣各限量50只，四月中於SEIKO旗艦店限定販售。

關鍵字：Seiko鋼彈

推薦閱讀

全球限量台灣也有！Seiko推出《鋼彈》40週年錶款

1580元起享受高速讀取！WD推出籃標平價 NVMe SSD硬碟

WHO將遊戲障礙列入精神病　美教授：愚蠢的決定

手遊《藍月王者》今開事前登錄　李鑼、高捷跨刀來代言

《FreeFire》國際賽觀看數破百萬紀錄　印尼奪冠抱走150萬獎金

Garena宣布代理《決勝時刻》手遊　重現經典第一人稱射擊精髓

《全境封鎖 2》8人副本將於月底上線 全新特化職業近期登場

《爐石戰記》HCT 總決賽台灣　承泰不要、羅傑分組名單曝光

新財年剛開始 日本遊戲大廠Square Enix兩知名製作人接連離職

《侍魂 曉》6月開戰釋出全新預告 即日起開放預購

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Square Enix兩知名製作人接連離職

《侍魂 曉》6月開戰釋出全新預告

日網友瘋傳可達鴨大頭照

《美麗新世界 1800》公測時間公開

Aqours熱唱重現動畫經典場面

WD推出籃標平價 NVMe SSD硬碟

《爐石戰記》HCT 台灣　承泰不要、羅傑分組名單曝光

獨／探訪《ULTRAMAN》誕生地

WHO將遊戲障礙列入精神病被批愚蠢

《傳說對決》攜手豐田汽車合作

最新新聞

Seiko推出《鋼彈》40週年限量錶款

WD推出籃標平價 NVMe SSD硬碟

WHO將遊戲障礙列入精神病被批愚蠢

手遊《藍月王者》今開事前登錄

《FreeFire》印尼奪冠抱走150萬

Garena宣布代理《決勝時刻》手遊

《全境封鎖 2》8人副本將於月底上線

《爐石戰記》HCT 台灣　承泰不要、羅傑分組名單曝光

Square Enix兩知名製作人接連離職

《侍魂 曉》6月開戰釋出全新預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366