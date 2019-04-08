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1580元起享受高速讀取！WD推出籃標平價 NVMe SSD硬碟

記者周之鼎／台北報導

為加速推動平價個人電腦（PC）儲存裝置轉換至 NVMe 介面，WD今針對旗下獲獎肯定的WD Blue SSD系列產品，新增NVMe版本 WD Blue SN500 NVMe SSD。除了持續維持WD Blue產品線既有的超高可靠度，新款SSD更可提供高於同等級SATA機種的三倍效能。

新推出的WD Blue SN500 NVMe SSD採用Western Digital 自家研發的可擴充架構，並以獨有的3D NAND技術、韌體和控制器為基礎加以打造，連續讀取和寫入速度最高分別為1,700MB/s和1,450MB/s（500GB型號），功耗僅2.7W。由於儲存需求持續成長與客戶工作負載日益演化，相較於SATA或現今市場上其他新興技術，具備優越持續寫入效能特色的WD Blue SN500 NVMe SSD使其更具優勢。

Western Digital資料中心與消費性運算裝置部門行銷副總裁Eyal Bek表示：「內容升級到4K和8K規格，代表現在正是影像照片製作者、內容創作者、重度資料使用者和PC玩家從SATA轉換到NVMe介面的絕佳時機。WD Blue SN500 NVMe SSD提供了高速傳輸、充足的容量，外型也輕薄且可靠耐用，讓消費者可以打造高效能的筆記型電腦和桌上型電腦。」

適合輕薄筆電和桌上型PC的WD Blue SN500 NVMe SSD將提供250GB及500GB兩種容量，採單面M.2 2280 PCIe Gen3 x2規格。台灣建議零售價（MSRP）：250GB（型號：WDS250G1B0C）為新台幣1,580元，500GB（型號：WDS500G1B0C）為新台幣2,480元。即日起可於全省指定的Western Digital零售商、線上零售平台、經銷商、系統整合業者以及通路商購買。
 

關鍵字：WD硬碟SSDSN500籃標

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