《FreeFire》國際賽觀看數破百萬紀錄　印尼奪冠抱走150萬獎金

記者樓菀玲／台北報導

Garena 旗下熱門吃雞手遊《Free Fire - 我要活下去》首場國際賽事「FREE FIRE WORLD CUP 2019」，上周日（4/7）在泰國曼谷火熱開戰。當日賽事除了吸引現場熱情觀眾共同吶喊、同時創下多項紀錄，拿下有史以來最受歡迎的吃雞類型電競賽事頭銜外，全球最高同時觀看人次更突破 1 百萬、並成為YouTube有史以來擁有最高同時觀看人次的電競賽事。

賽事最終由來自印尼賽區的隊伍「EVOS」經過七輪的激戰，從全球九大區（台灣、泰國、越南、印尼、巴西、北美、南美、東南亞、歐洲）共12組菁英隊伍中脫穎而出，一舉奪得世界冠軍的頭銜與冠軍五萬美元的獎金，本次大賽前四名分別由印尼、泰國與越南賽區隊伍包辦，更加確立東南亞賽區在Free Fire電競賽事中的強權地位。

Free Fire首屆世界盃在曼谷舉行，現場熱情的玩家將曼谷國際貿易展覽中心擠得水泄不通，開幕式由Coser表演揭開今日賽事序幕，吸引現場玩家目光。當日賽事採七局積分制，台灣代表隊在首局順利搶先占奪天命圈，在最後交戰時，雖然雪碧使用凝膠護盾設下防線仍不敵越南選手包夾、用盡子彈而以第二名作收，拿下一個不錯的開始；第二局開局台灣代表隊率先往角落的聖淘沙跳，前半局相對平和、並未遇到其他對手或和敵人產生火花，不料在遊戲進行至倒數第二圈時，台灣代表隊「TOP山頂回來了」被其他兩國選手夾擊，雖沒能順利入圈，但仍在該局結束時排行第五、保持前段班成績。

第三局台灣代表隊「TOP山頂回來了」在縮圈過程依然遭到來自四方的敵人包夾，幾經纏鬥後仍無力回天，最後由來自泰國的SPS掌握白圈優勢、鏟除下半部大多數的敵人成功拿下吃雞。第四局「TOP山頂回來了」雖然和俄羅斯選手選擇相同落地點，但兩方路線不同並未開戰，經過數波戰火往來後兩位選手不幸敗在哥倫比亞選手的槍法下，但隊員「可頌」和「冰炫風」則運用機智成功埋伏生存，直到與巴西選手正面交火才敗下陣來、以第六名作收。

第五、六局「TOP山頂回來了」開局運氣欠佳，不斷正面與敵人交火，不敵對手攻勢只得提早退場。泰國代表隊DON’T在第五局不畏劣勢圈，依靠團隊小組配合一路殺進決勝圈，最後以17殺的超高擊殺數拿下吃雞，也榮獲本次世界賽最高團隊擊殺數。第六局的決勝圈由巴西代表GPS、印尼代表EVOS和泰國代表DON’T三隊以幾乎滿員之姿纏鬥，印尼代表隊SFI在三隊側翼外觀察到完美的時間點，精準切入戰場收割戰果，完美拿下第二把吃雞。

比賽來到關鍵的第七局，戰況至此前五名積分膠著，前三名皆採極度保守策略，泰國代表DON’T、SPS、越南代表WAG也因此先後錯失最佳交戰時機，相繼在前中期崩盤團滅。最後決勝圈「TOP山頂回來了」成員埋伏屋內和馬來西亞選手交戰，成功收掉對方兩個選手，激烈戰火中冰炫風存活了下來，但仍不敵追上來的印尼全隊選手，在經歷一打四後本局拿下第六名的成績；最終則由兩隻印尼代表隊SFI與EVOS以滿員狀態交戰，但SFI凝膠護盾不足、最後EVOS成功逆襲吃雞，拿下本局勝利。

《Free Fire - 我要活下去》首場國際賽事「FREE FIRE WORLD CUP 2019」於今日風光落幕，在現場超過千人的見證下印尼代表EVOS、泰國代表SPS、印尼代表SFI與越南代表WAG分別拿下大賽前四名；台灣隊伍初次參加國際大賽，努力不懈的奮戰精神令人激賞，各隊的好成績也成為未來《Free Fire - 我要活下去》持續舉辦各級賽事的最大動力，官方表示未來將持續推廣《Free Fire - 我要活下去》的賽事。