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唯晶數位手遊《RO》《霹靂無雙》春假活動開跑

手機遊戲,唯晶數位（圖／唯晶數位提供）

科技中心／綜合報導

唯晶數位娛樂聯合旗下兩大IP遊戲《RO仙境傳說：守護永恆的愛》、《霹靂無雙》超人氣手遊，陪玩家在春假期間一「童」暢遊活動祭典。官方表示，將推出一系列春日限定活動，包括「哥布靈的踏青之旅」、「哥布靈的狂歡餐會」、「童心未泯系列贈禮」等相關活動與玩家同歡。

春暖花開之際，哥布靈王國也迎來了一年一度的建國紀念日，為了紀念這光榮時刻，王國將展開系列任務，包括「哥布靈的踏青之旅」、「哥布靈的狂歡餐會」等春日慶典活動， 即日起至4月8日5:00 冒險者只要到普隆德拉中心廣場找到“哥布靈王國大使”接取「踏青任務」，完成每日一次的冒險，當日皆可獲得 「春日樂章」開啟「春日樂章限定商店」，蒐集到指定數量的「春日樂章」更可兌換「春日慶典卡片」等豐厚好禮，此外，成功完成五日任務的冒險者也將額外獲得「衝刺哥布靈圖紙」。

手機遊戲,唯晶數位（圖／唯晶數位提供）

官方表示，「哥布靈的狂歡餐會」也將於同一時間熱鬧展開! 即日起至4月26日5:00，冒險者們皆可前往吉芬參加「哥布靈的狂歡餐會」，與哥布靈一同舉杯慶祝慶典，享受源源不絕的BUFF美食，帶著滿滿活力前往踏青之旅。

連假期間各路英雄不打烊！官方將為各位道友們帶來一系列「童心未泯獻好禮」活動，「劍邪」將在兒童佳節陪伴道友們在霹靂世界裡，體驗童年時代獨有的純粹感動！4月4日00:00至4月8日23:59止，完成每日指定任務的道友，將得到「棒棒糖」作為獎勵外，提交「棒棒糖」至「童心未泯」活動頁面，每日首次提交更將獲得「阿九幣」贈禮，「阿九幣」在手的道友們可在活動商店中兌換各種限定好康與獎勵。同時，道友們每日的努力也會在活動期間進行累積，提交道具總量達到特定階段時，所有道友都可領取對應的豐厚好禮，並與各路英雄拼排名衝獎勵。

拼任務衝名次之餘，也別忘記，自4月4日00:00至4月15日23:59止，完成簽到的道友們皆可隨機領取「人邪」魂魄、「吞佛童子」魂魄、「經脈升階券」等……假期限定獎勵，連續簽到更將有機會獲得「劍邪」限定英雄。

關鍵字：手機遊戲唯晶數位

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