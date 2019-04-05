看起來很可以！《勇者鬥惡龍》3D動畫電影釋出首支預告

記者周之鼎／台北報導

SQUARE ENIX 日前曾公開《勇者鬥惡龍》系列將推出以《勇者鬥惡龍 5 天空的新娘》為原案的首部 3DCG 動畫電影《勇者鬥惡龍 你的故事》，前日正式公開首支預告片。

本片由擔綱 《STAND BY ME 哆啦 A 夢》團隊製作，同樣請到《勇者鬥惡龍》之父堀井雄二與音樂家椙山浩一共同打造。 總導演及腳本為《ALWAYS 幸福的三丁目》《永遠的 0》的山崎貴。在本次的預告中也揭露了登場角色與聲優陣容， 知名演員佐藤健將擔綱主角「琉卡」， 「碧安卡」由女星有村架純配音、 「芙蘿拉」則由波瑠獻聲，至於最引人矚目的末過於主角父親「帕帕斯」的聲優，將由曾演出以《勇者鬥惡龍》為藍本的低成本搞笑日劇「 勇者義彥和魔王之城」主角山田孝之演出。

除此之外還有不少大咖影星參與本作，身為日本國民遊戲的《勇者鬥惡龍》在這次的預告和陣容上的確端出了日本電影的豪華卡司，不過不得不提過去Square在與Enix合併前曾因耗鉅資打造《Final Fantasy》的電影卻成為票房炸彈慘陪超過9000萬美金，不但直接導致了Square高層大地震，當時造成的財務缺口被認為也是後來與ENIX合併的契機之一，當年擁有日本最強動畫技術力的SQUARE ENIX自此長年不敢再踏足院線片，這次的《勇者鬥惡龍 你的故事》能否重振聲威將是重要指標。《勇者鬥惡龍 你的故事》預定 8 月 2 日在日本上映。