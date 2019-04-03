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《Free Fire》國際賽4/7開打　台代表隊「山頂回來了」前進曼谷

手機遊戲,Garena,FreeFire（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

Garena 旗下熱門吃雞手遊《Free Fire - 我要活下去》首場國際賽事「FREE FIRE WORLD CUP 2019」，本周4/7（日）將於泰國曼谷火熱開戰！來自全球九大區（台灣、泰國、越南、印尼、巴西、北美、南美、東南亞、歐洲）共12組菁英隊伍將一較高下，每支隊伍皆通過嚴格的賽事考驗脫穎而出，屆時將聚集於此，為300萬高額總獎金而戰。

台灣區代表隊伍「TOP山頂回來了」經歷「線上海選賽」、「線上資格賽」、「線下選拔賽」三重嚴格考驗，脫穎而出將代表台灣而戰，這支隊伍由五個熱愛《Free Fire - 我要活下去》的大男孩組成，目前正接受密集培訓，期望用各種策略來靈活面對這個高強度的世界大賽。

Free Fire首屆世界盃在「曼谷國際貿易展覽中心」舉行，4/7（日）當天將聚集了全球各區選拔出來的12支最強隊伍，賽事採7回合積分制，積分計算方式為每場遊戲的「排名得分」加上「擊殺得分」，總積分最高的隊伍即為冠軍隊伍，可獲得5萬美金，個人表現優異的也能獲頒各種榮譽獎項。

觀賽者除了可在4/7（日）透過直播全程觀看精彩賽事外，還可參加好玩的「世界盃樂透」，玩家可透過參與遊戲內世界盃活動獲得代幣，代幣可用來下注預測活動獲取更大量的代幣，可換取：永久暗影殺手「藍鳳凰套裝」、世界盃寶藏箱、各式武器塗裝槍等豐富贈品。

以「隨機應變，用平常心面對一切」的「TOP山頂回來了」，是五位來自台灣北中南的樂觀大男孩所組成的隊伍，因《Free Fire - 我要活下去》而認識彼此，並在互動中累積革命情感，進而組成隊伍，由隊長Sprite為核心，將帶領著隊伍一路破關斬將，贏得勝利。

關鍵字：手機遊戲GarenaFreeFire

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