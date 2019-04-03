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《風之國度》新職業御尾登場　等級達51可二轉其他職業

手機遊戲,傳奇網路,風之國度（圖／傳奇網路提供）

記者樓菀玲／台北報導

由傳奇網路推出的手機遊戲《風之國度》於今（3）日進行版本更新，在本次更新中將增加能操控貓咪戰鬥的新職業「御尾」，為了讓玩家能體驗御尾的樂趣，除了角色上限增加至五人之外，同時也新增了等級 51 以上可轉職為其它二階職業等多項功能。

在這次更新中，最重要莫過於新職業「御尾」正式推出，想要身邊有隻萌貓一起在《風之國度》世界中走跳？那麼御尾就是最棒的選擇！有別於原先傳統四大職業，御尾將帶著身邊大貓「亞拉姆」，以獨特可愛風格進行戰鬥，除了指揮大貓進行攻擊之外，御尾甚至能和大貓融合，以貓的角度痛抓敵人。

手機遊戲,傳奇網路,風之國度（圖／傳奇網路提供）

在角色定位上，御尾本身偏向攻擊和控場為主，在召喚出大貓亞拉姆後可以使出更多招式，而亞拉姆也可以藉由技能暫時進化，變成如獅子般更為強大的寵物。御尾在後續轉職時可轉為「御靈師」，同時習得和大貓合體法術，可大幅度強化亞拉姆，並改成操控亞拉姆來進行戰鬥。

除了新職業與相關系統開放之外，在本次更新中也新增與修改多項功能，如伺服器封印等級到達 70 後，龍之秘寶普通副本會成為可掛機的特殊普通副本，讓玩家可以節省時間輕鬆完成任務。而蒼穹之塔則新增了「英雄關卡」，在打完第 10 層時達到 10000 分，同時排名前百的玩家，即可進入難度更高的英雄關卡。

關鍵字：手機遊戲傳奇網路風之國度

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