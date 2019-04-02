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《天堂M》與大甲媽祖合作　限時「媽祖副本」4/3開打

《天堂M》與大甲媽祖合作　限時「媽祖副本」4/3開打（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子旗下手機遊戲《天堂M》結合台灣傳統信仰文化，4月3日起推出為期兩週的在地化專屬活動「媽祖副本」，凡組隊進入副本打怪或完成任務，將有機會獲得英雄級的道具。同時活動期間，《天堂M》更首度跨界與大甲鎮瀾宮合作，於《天堂M》官網與beanfun!推出「線上擲筊活動」，玩家只要成功擲出三次「聖筊」即可獲得經大甲鎮瀾宮過火加持的限量平安符。

《天堂M》台灣在地文化同步，4月3日(維護後)至4月17日(維護前)活動期間，於歐林組隊副本中推出限時「媽祖副本」，並期間限定下修入場門檻至60級。副本中「媽祖的幸運」任務，需召集四位玩家組隊進行，只要完成每日任務消滅「襲擊的水精靈」、「襲擊的水怪」、「襲擊的蟹人」、「襲擊的女鬼」、「強襲的青鬼」和「強襲的赤鬼」怪物達指定條件，即可獲得「媽祖的錢母(活動)」一枚與「媽祖的護佑籤筒(活動)」，累積「媽祖的錢母(活動)」可與村莊內媽祖NPC兌換商城商品，而開啟「媽祖的護佑籤筒(活動)」將有機會獲得「英雄變身箱(活動)」、「英雄魔法娃娃箱(活動)」、「英雄武器箱(活動)」等英雄級道具。不僅如此，活動期間內，擊殺副本內怪物，將機率獲得「媽祖的平安符箱」，開箱獲得的平安符可裝備在符石欄位，限時獲得該職業相對應的力量、敏捷、智力的能力提升。

《天堂M》與大甲媽祖合作　限時「媽祖副本」4/3開打（圖／遊戲橘子提供）

此外，《天堂M》官網推出期間限定線上擲筊活動，從4月3日早上10點開始至4月16日晚上23點59分，無論玩家有感情、事業或抽卡、衝裝、打寶等疑難雜症，不必出門也能擲筊問事，凡連續擲出三個聖筊，就送獨家限量《天堂M x鎮瀾宮》平安符。獨家限量的平安符，都是經過大甲鎮瀾宮爐火加持，《天堂M》今日(4/2)特別安排七大職業－「王族」、「騎士」、「妖精」、「法師」、「黑暗妖精」、「槍手」、和「龍鬥士」參與橘子集團與鎮瀾宮的結盟典禮，參與過火儀式，希望每位收到限量平安符的玩家都能好運旺旺來！平安符每日限量100份，換完為止。

《天堂M》與大甲媽祖合作　限時「媽祖副本」4/3開打（圖／遊戲橘子提供）

除了《天堂M》官網可參與活動求平安符外，同時可前往beanfun!遊戲參與百萬零用金（錢母）限時大放送的活動，讓玩家好運、財源滾滾來！在beanfun!遊戲「線上擲筊活動」頁面每個帳號每日有三次擲筊機會，連續擲得三次聖筊，就可隨機贏得 beanfun!零用金100元或10元零用金。

關鍵字：手機遊戲遊戲橘子天堂M

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