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首批電競運動員證書來臨！ 大陸職業選手權益邁入新時代

▲（圖／翻攝自微博／newbeegaming）

（圖／翻攝自微博／newbeegaming）

大陸中心／綜合報導

大陸新聞晨報指出，上海電子競技運動協會頒發第一批電子競技運動證書給予Newbee 戰隊所有選手。對此，Newbee 戰隊旗下《DOTA2》分部選手閆超表示：「逐漸感受到社會對於電競的理解，雖然現今不能說有多麼支持，但是變更加寬容了。」

上海電子競技運動協會副會長表示，「職業運動員認證是電競體育文化一種規範上的必然之路，這也是大陸政府部門針對電子競技項目標準化的重要里程碑，而且這樣的形式能夠提升整體產業生態與社會接受度，將會帶給電競成為一種真正的體育項目。另外，對於大陸電競選手而言，不僅加強了運動員的歸屬感之外，同時也賦予使命與榮耀。」

▲大陸新聞晨報。（圖／翻攝自微博／newbeegaming）

▲大陸新聞晨報。（圖／翻攝自微博／newbeegaming）

目前這張證件的身份認定，讓大陸職業電競選手享有運動員的相關權益如下：

共享大陸體育總局體育信息中心、上海市體育局、上海市體育總會等單位報備運動員信息

市電競協會在籌備國際與大陸電子競技戰隊時，所有運動員僅會從註冊運動員中選拔，並給予相對保障

註冊運動員出國比賽、出訪或開展對外交流時，市電競協會將根據其實際需求，按照相關規定為其提供證明

註冊運動員在大陸外重大賽事取得相應成績，協會按照相關規定，協助其享受相關政策

註冊運動員可以參加由市電競協會開展的優秀電競運動員評选和有關表彰獎勵

註冊運動員可以參加由市電競協會組織的學習、培訓、論壇、社會公益等活動

值得一提的是，本次榮獲首批證書的電子競技俱樂部 Newbee，目前旗下項目包括《Dota2》、《皇室戰爭》等多種團隊，其中就以《Dota2》曾奪下 2014 年國際邀請賽（The International）冠軍較廣為人知。 

關鍵字：電競Dota2職業選手Newbee

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