橘子攜手大甲鎮瀾宮推動文化扎根　打造beanfun媽祖趣遶境活動

記者樓菀玲／台北報導

橘子集團今年首度透過beanfun!結盟致力傳承文化香火的大甲鎮瀾宮，並策動「beanfun! 錢包」、社交電商「有閑」及遊戲橘子旗下的《天堂M》、「beanfun! Q市集」聯手打造串聯線上、線下的「beanfun! 媽祖趣遶境」活動，力推媽祖文化向下、向外扎根，讓這場被譽為「台灣地表最大遷移活動」注入多元活力。

雙方代表今(4/2)特別假鎮瀾宮舉辦結盟記者會，《天堂M》的王族、騎士 、妖精 、法師、黑暗妖精、龍鬥士及槍手等七大職業角色Coser更到場助陣，並帶來限量跨界媽祖平安符，共同進行過火儀式求好運。

鎮瀾宮副董事長 鄭明坤表示：「媽祖遶境已有上百年歷史，隨著時代演進，鎮瀾宮不斷跳脫傳統思維，不僅推出各種周邊文創商品，也舉辦多元活動如路跑、嫁女兒、演唱會等以貼近年輕族群。今年我們很開心與橘子集團旗下的beanfun! 合作，希望藉由一站式的行動生活入口和多元的線上活動，帶給民眾一場別開生面的遶境體驗，吸引更多世界各地的年輕人一同參與這項年度盛事！」

橘子集團號召旗下遊戲、支付、電商…等多家子公司，與鎮瀾宮攜手打造最有趣的「beanfun! 媽祖趣遶境」系列活動，並開發「beanfun!媽祖保庇專區」及線上求籤詩服務，滿足信眾的各種遶境需求。同時為鼓勵更多民眾參與、認識遶境文化，只要下載beanfun!完成指定任務，就能夠免費獲得發財金及過火保庇小物，讓遶境更FUN更便利。

「beanfun! 錢包」營運長洪紹軒表示：「我們很榮幸成為這次大甲鎮瀾宮的重要夥伴，beanfun! 串連起線上、線下遶境體驗，讓更多人認識媽祖文化並參與遶境活動。信眾在遶境期間獲得的發財金都可以透過『beanfun! 錢包』使用，目前全台有超過30,000個通路，其中OKmart、萊爾富與美廉社三大通路更為遶境活動推出滿額贈，消費滿額即可獲得免費咖啡或平安蛋。」

結合社群與電商的行動購物平台「有閑」也特設「媽祖保庇專區」，推出遶境必備小物及開運商品，即日起凡新客消費滿額427元即贈50元發財金。「有閑」總經理施凱文表示：「非常開心能與上百萬信眾同慶今年遶境盛事，期待『有閑』便捷的電商服務，讓信眾在遶境期間有不同的社交購物體驗，也讓『遶境生活圈』 更有趣、更好買、更好玩！」跨世代手遊鉅作《天堂M》亦參與這次遶境盛事，自4/3 起推出線上擲筊活動，玩家們有機會獲得《天堂M》x大甲鎮瀾宮限量媽祖平安符，每日限量100份，換完為止。另外beanfun! Q市集也推出免費大甲媽 x GAMA Q & Buddies動態貼圖，生動展現信眾們各種遶境情境，即日起全面開放下載。

為了讓信眾在百忙中也能突破地理限制，參與具有百年歷史的大甲媽遶境文化，beanfun!開設「beanfun! 媽祖保庇專區」H5便捷服務，信眾在登入成為「網路香客」後，每日可參與「趣遶境」吸收遶境小知識、完成6天以上任務的網路香客可得66元限量發財金、連續參與9天還可再抽6,666元；另有「玩遶境」功能，讓用戶化身吃貨搜集周邊美食。

鎮瀾宮今年特別推出「2019大甲媽遶境進香己亥年證書」，只要登入beanfun!「媽祖保庇專區」參與「遶境踩點領福氣」活動，在指定的22座重點宮廟踩點打卡完成任務，再到大甲鎮瀾宮出示手機證明，即可獲得首度頒發的「2019大甲媽遶境進香己亥年證書」，成為大甲媽認證的忠實信徒。



響應鎮瀾宮推動傳統文化， beanfun!首度打造大甲媽祖保庇車、保庇屋，在遶境期間沿路發送發財金為民眾祈福。4/6起，下載beanfun! 找到保庇車、保庇屋抽籤、拍照就可以得到最高88元發財金。「beanfun! 媽祖趣遶境」活動將於4/6起啟動，為2019己亥年大甲媽遶境進香起跑暖身，邀全台民眾線上線下動起來。