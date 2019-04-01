太正之櫻浪漫風暴！《新櫻花大戰》 PS4 繁中版預定今冬發售

記者周之鼎／台北報導

SEGA Games宣布，將於今年冬季推出《櫻花大戰》系列的完全新作，PlayStation 4專用遊戲《新櫻花大戰》繁體中文版。

《新櫻花大戰》 以架空年代「太正時代」的帝都・ 東京為舞台。描繪了「帝國華擊團」對抗邪惡勢力的活躍表現， 是一款戲劇3D動作冒險遊戲。主要登場角色原案啟用了「週刊少年JUMP」（集英社刊）連載漫畫《BLEACH 死神》的作者久保帯人先生。至今為本系列提供過多首配樂的田中公平先生擔任音樂製作。 劇情內容則請到了不論在遊戲、電視動畫、電影及各式媒體上都相當活躍的イシイジロウ先生負責創作。

久保帶人表示：「這次能設計和平時不同髮色的角色， 覺得非常開心。這是一部擁有傑出歷史，以及死忠粉絲的作品的新作，我自己也很期待會做出怎樣的作品。」田中公平則表示：「『 新櫻花大戰啟動』，期盼好久了啊！不管是對櫻花粉們來說，或是對我來說，都是再好不過的大消息！『我還能再寫櫻花的歌』，一想到就熱血沸騰。毫無疑問的， 在櫻花大戰中，「 歌曲」是很重要的一部分。我拚上作曲家的人生，全心全力製作了至今為止的『櫻戰曲』。這次當然也為『新櫻花大戰』 製作了包括主題曲的多首配樂。我有信心，這次的感動一定不遜色於過去的櫻戰歌曲，絕對能夠打動大家的心。敬「『全新的開始』，乾杯！！」

▲田中公平。

《櫻花大戰》原作廣井王子則說：「有新的製作團隊，要將二十多年前的作品製作成一個全新的『櫻花大戰』，聽到這樣的消息真是欣喜萬分。伴隨著技術的進化，故事的方向與時代性也產生了變化。希望這個挑戰，能將新的＜夢的延續＞傳達給玩家們。我自己也非常期待呢！」

故事的開始時間設定在《櫻花大戰 5 ～再見，吾愛～》十二年後的帝都・東京。主角・神山誠十郎率領著「新・帝國華擊團」，與再次現身於帝都的降魔，以及在世界各都市紛紛誕生的其他華擊團發生激烈衝突。

遊戲中透過不斷進行「 冒險」及「 戰鬥」， 漸漸建立起與女性角色們的羈絆， 也是櫻花大戰系列作中玩家所熟悉的進行方式。進行劇情探險時，能夠自由探索以3D圖像繪製的大帝國劇場及銀座街道。並藉由與帝國華擊團隊員進行對話， 體驗各種精彩劇情。此外， 只要培養跟女性角色們間的信任感，不僅會影響故事劇情，也能讓對戰進行得更順利。

※登場角色介紹

神山誠十郎（ CV：阿座上洋平）

『新櫻花大戰』的主角。「 帝國華擊團・花組」隊長， 20歲。原為海軍特務艦艦長，後調派至帝國華擊團， 並被任命為新「帝國華擊團・花組」的隊長。

天宮櫻（ CV：佐倉綾音）

「帝國華擊團・花組」隊員， 17歲。因崇拜舊花組的首席演員真宮寺櫻而加入花組的菜鳥隊員。 嚮往著守護帝都的帝國華擊團・花組，以及支撐帝都市民們心靈的帝國歌劇團・花組。 早日重振兩方是她最熱烈的期盼。

東雲初穂（ CV：内田真礼）

「帝國華擊團・花組」隊員， 17歲。帝都代代相傳的東雲神社的活招牌，也是巫女。出生在城邊的鎮上，深深喜愛著城鎮、 祭典，以及鎮上的所有居民，是道地的江戶之女。平時粗手粗腳， 但花組中扮演可靠的統整角色。

望月薊（ CV：山村響）

「帝國華擊團・花組」隊員， 13歲。望月流忍者一族的後裔，年幼時即在武藝、戰術、武器方面展現出天才般的才能。懂事之前便開始接受嚴格的教育， 她深信並堅守著忍者村中自古相傳的「108戒」。

安娜史塔西亞‧帕爾馬（ CV：福原綾香）

「帝國華擊團・花組」隊員， 19歲。 希臘人。活躍於歐洲劇場的演員， 曾加入過許多劇團，最後加入帝國華擊

團。不論在歌唱、表演方面都擁有高超的技巧，她那面容及身段，從男性角色以至性感的女性角色都能完美詮釋。

庫拉麗絲（ CV： 早見沙織）

「帝國華擊團・花組」隊員， 16歲。 盧森堡人。喜歡閱讀，聰明又惹人憐愛的文學少女。每天透過書籍學習各式各

樣的事物，好奇心旺盛。本名「庫拉麗莎‧斯諾弗雷克」。 為盧森堡貴族斯諾弗雷克家家傳的，使用書進行的魔法「重魔導」的繼承者。